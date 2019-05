Das soll im Honor 20 stecken: Braucht es da noch ein Pro-Modell?

Am 21. Mai 2019 präsentiert die Huawei-Tochter das Honor 20 und das Honor 20 Pro. Noch vor der Präsentation sind viele mutmaßliche Details zu den Top-Modellen ins Netz geraten. Die Basis-Variante muss sich demnach nicht hinter dem Pro-Modell verstecken.



Beide Varianten des Smartphones setzen auf einen Kirin 980, wie PhoneArena berichtet. Es handelt sich um den Chipsatz, der auch im Huawei Mate 20 Pro und Huawei P30 Pro verbaut ist. Demnach dürften euch beide neuen Geräte eine nahezu identische Leistung auf Top-Niveau bieten. Das Honor 20 soll mindestens 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz mitbringen. Falls euch das nicht ausreicht – vermutlich gibt es noch weitere Speicher-Varianten. Auch die Pro-Ausführung soll so viel internen Speicher und RAM mitbringen, zusätzlich gibt es aber wohl noch ein Modell mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB ROM.

Fingerabdrucksensor steht euch zur Seite

Zudem sind eine ganze Reihe an neuen Bildern zum Honor 20 aufgetaucht. Ihr könnt euch die Aufnahmen im Tweet am Ende des Artikels ansehen. Demnach verfügt die Kamera wie die des Huawei P30 Pro über vier Kamera-Objektive. Mit an Bord seien ein Ultra-Weitwinkel, ein Weitwinkel, ein Makro-Objektiv (Für Nahaufnahmen) und eine ToF-Linse (Time of Flight). Letztere sorgt offenbar für einen besseren Bokeh-Effekt. Lediglich ein bis zu fünffacher optischer Zoom bleibt demnach dem Pro-Modell vorbehalten.

In Bezug auf das Design der Vorderseite hat sich Honor wohl von Samsung inspirieren lassen. Im Display des Galaxy S10 befindet sich auf der rechten Seite ein Loch. Im Bildschirm des Honor-Smartphones soll es ein solches auf der linken Seite geben. Ein Design, das angeblich ebenso bei der Pro-Variante zum Einsatz kommt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Honor 20 und 20 Pro weniger als das Huawei P30 und P30 Pro kosten werden. Einsparungen hat das Unternehmen offenbar beim Fingerabdrucksensor vorgenommen: Dieser sitzt angeblich nicht im Display, sondern befindet sich auf der Seite im Power-Button. Mehr über das Honor 20 (Pro) erfahren wir am 21. Mai.