Honor 20 Lite ist offiziell: Günstige Mittelklasse mit Dreifach-Kamera

Huawei hat das Honor 20 Lite vorgestellt. Das Smartphone bietet Features, die aus der Oberklasse bekannt sind – zum Mittelklasse-Preis. Es ist das erste offizielle Gerät der aktuellen Modellreihe. Das Standard- und das Pro-Modell feiern erst am 21. Mai 2019 Premiere.

Das Honor 20 Lite wird zumindest in Großbritannien ab dem 15. Mai 2019 erhältlich sein. Deutsche Online-Händler geben aktuell eine Lieferzeit von neuen bis zehn Tagen an. Der Preis liegt hierzulande bei 279 Euro. Das LC-Display misst 6,21 Zoll in der Diagonale, wie Android Authority berichtet. Die Auflösung liegt bei 2340 x 1080 Pixeln (Full HD+). Am oberen Bildschirmrand befindet sich eine sogenannte Wassertropfen-Notch. In dieser kleinen Aussparung sitzt die Frontkamera, die mit 32 MP auflöst.

Passendes Produkt Huawei P30 Lite

Triple-Kamera mit Ultraweitwinkel-Linse

In dem Tweet am Ende dieses Artikels seht ihr die Rückseite des Honor 20 Lite. Sie beherbergt eine Triple-Kamera. Zur 24-MP-Hauptlinse gesellen sich ein 8-MP-Ultraweitwinkel- und ein 2-MP-Objektiv, das für die Tiefenwahrnehmung zuständig ist. Ein Tele-Objektiv gibt es nicht. Demnach müssen Nutzer also auf einen optischen Zoom verzichten. Dafür dürfte sich die Ultraweitwinkel-Linse ideal für Gruppen- und Landschaftsfotos eignen.

Die übrige Ausstattung verdeutlicht, dass das Honor 20 Lite trotz Triple-Kamera kein Premium-Gerät ist: Dem hauseigene Mittelklasse-Chipsatz Kirin 710 stehen 4 GB RAM zur Seite. Den 128 GB großen internen Speicher könnt ihr auf Wunsch via microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern.

Der Akku des Honor 20 Lite bietet die Kapazität von 3400 mAh. Fast Charging unterstützt er nicht. Dafür gibt es einen Klinken-Anschluss für kabelgebundene Kopfhörer. Vorinstalliertes Betriebssystem ist Android Pie mit der Benutzeroberfläche EMUI 9.0. In absehbarer Zeit dürfte das Smartphone aber das Update auf EMUI 9.1 erhalten.