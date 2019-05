Honor 20 Pro: Foto-Beispiele zeigen euch großen Vogel

Das Honor 20 Pro ist in Kürze offiziell. Und mittlerweile wissen wir: Der Hersteller hat einen großen Vogel. Und zwar auf einem Foto, das von dem Top-Smartphone stammt. Mit einigen Beispielbildern präsentiert uns das Unternehmen, dass dieses Handy durchaus mit dem Huawei P30 Pro konkurrieren kann. Ihr findet die Aufnahmen im Tweet am Ende des Artikels.

Auf Twitter hat die PR-Managerin von Honor gleich vier Bilder veröffentlicht, die laut ihr vom Honor 20 Pro stammen. Zu sehen ist eine Aufnahme mit der Ultraweitwinkel-Linse und dem Weitwinkel-Objektiv. Zudem folgen Fotos mit dem dreifachen und fünffachen optischen Zoom. Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend. Auf dem ersten Bild sehen wir weit im Hintergrund einen Felsen. Auf dem Bild mit fünffachem Zoom ist hingegen eine Möwe in Großaufnahme zu sehen – die sich auf besagtem Felsen in der Ferne befindet.

Großer scharfer Vogel

Schaut ihr euch die Möwe genauer an, wird das Ganze noch beeindruckender: Das Tier präsentiert sich in hoher Schärfe – Bildartefakte können wir auf der Aufnahme nicht ausmachen. Mit einem digitalen Zoom wäre das Ergebnis längst nicht so gut geworden. Das Smartphone der Huawei-Tochter dürfte daher besonders für Foto-Freunde eine gute Wahl sein.

Es sind bereits viele Details über das Honor 20 Pro aus der Gerüchteküche bekannt. So wissen wir bereits, dass wie beim Huawei P30 Pro eine Vierfach-Kamera zum Einsatz kommt. Die Vorderseite soll hingegen stark an das Samsung Galaxy S10 erinnern. Wir gehen allerdings davon aus, dass der Preis für das Honor 20 Pro geringer als bei den beiden anderen genannten Top-Smartphones ausfällt. Wie teuer das Honor-Handy tatsächlich wird, erfahren wir am 21. Mai 2019, wenn die offizielle Präsentation erfolgt.