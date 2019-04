Honor 20 Pro: Präsentation des Top-Smartphones erfolgt im Mai 2019

Das Honor 20 kommt: Für gewöhnlich stellt die Huawei-Tochter ihr neues Top-Modell zwei bis drei Monate nach der Enthüllung der Huawei-P-Serie vor. Auch im Jahr 2019 gibt es hierbei keine Ausnahme. Allerdings hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf dem jeweiligen Event nur ein Smartphone enthüllt – daran könnte sich nun etwas ändern.

Am 21. Mai 2019 erfolgt die Präsentation des Honor 20 in London, berichtet PhoneArena. Das Smartphone soll auf dem bereits vorgestellten Huawei P30 basieren. Demnach dürfte das kommende Handy auf eine Triple-Kamera setzen und eine schmale Aussparung ("Wassertropfen-Notch") am oberen Rand des Bildschirms besitzen. Als Antrieb kommt voraussichtlich der Top-Chipsatz Kirin 980 zum Einsatz.

Pro-Modell des Honor 20 in Arbeit?

Neben dem Honor 20 soll uns auch das Honor 20 Pro erwarten. Letzteres soll viele Gemeinsamkeiten mit dem Huawei P30 Pro besitzen und könnte demnach besonders gute Fotos machen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Huawei-P-Serie auf einen besseren Bildsensor setzt und daher Aufnahmen mit mehr Details als das Honor 20 Pro liefert.

Der Bildschirm des Honor 20 Pro soll zudem keine abgerundeten Kanten aufweisen. Das wäre kaum verwunderlich: Das Honor-Modell dürfte zu einem niedrigeren Preis als das P30 Pro in den Handel kommen. Wie viel es ungefähr kosten wird, geht aus der Gerüchteküche aber noch nicht hervor.

Die Verwandschaft der Honor-20-Reihe mit der P30-Serie hat der Hersteller auch schon selbst angedeutet. Auf Twitter hat das Unternehmen ein Bild veröffentlicht, das auf einen Nacht-Modus hindeutet. Ihr findet die Aufnahme im Tweet am Ende dieses Artikels. Demnach kann das Smartphone gute Bilder in der Dunkelheit machen. Wie gut die Fotos tatsächlich sind, erfahren wir aber erst nach der Präsentation.