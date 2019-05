Honor 20 Vorstellung im Live-Ticker: Der günstige Kamera-Primus?

Heute ist es soweit: Endlich wird das Honor 20 offiziell präsentiert. Die Huawei-Tochter will euch womöglich auch die Pro-Variante des Smartphones zeigen. Um 15.00 Uhr geht es in London los. Nach deutscher Zeit fällt der Startschuss also 16.00 Uhr. Das neue Honor-Smartphone soll ein echtes Kamerawunder werden – immerhin verbaut der chinesische Hersteller gleich vier Linsen nebeneinander. Alle Informationen und Details zur Honor-20-Vorstellung im CURVED-Live-Ticker.

Honor 20 Vorstellung in London, ab 15.00 Uhr (Deutschland 16.00 Uhr)

Vermutlich Vorstellung des Honor 20 und Honor 20 Pro

Gibt es auch neue Infos zur Android-Ausschluss von Huawei?

Dienstag, 21.05., 12.45 Uhr: Übrigens, was die aktuelle Lage um Google und Huawei angeht: Honor ist davon auch betroffen. Ob es dazu ein Statement geben wird?

Beim Preis wird spekuliert, dass das Honor 20 Pro eine günstige Alternative zum Huawei P30 Pro sein könnte. Mit rund 280 Euro ist die Lite-Version des Honor-Smartphones ziemlich günstig. Einem Leak zufolge soll sich der Preis des Smartphones zwischen rund 3.000 und 3.800 Yuan bewegen, das wären etwa 400 bis 500 Euro.

Welche Ausführungen bekommen die Quad-Kamera?

Dienstag, 21.05., 12.30 Uhr: Inzwischen sind neue Bilder aufgetaucht, die verdächtig nach Pressebildern aussehen. Es zeichnet sich ab, dass es tatsächlich ein Loch im Smartphone-Display geben wird, welches die Notch ersetzt. Schon bei den älteren Leaks war das zu sehen.

Dem aktuellen Leak zufolge soll das Honor 20 mit einem 6,26 Zoll großem Display kommen, bei einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Den Fingerabdrucksensor soll sich beim Honor an der Seite befinden und könnte im Fingerabdrucksensor integriert sein.

In seinem Herzen schlägt wohl ein Kirin 980 Achtkernprozessor, das Honor 20 Pro soll 8 Gigabyte RAM auffahren, während die Standard-Variante 6 GB mitbringt. Im Gegensatz zum Honor 20 Lite soll es ein Upgrade der Triple-Kamera geben: Das Quad-Kamera-Setup soll mit einer 48 Megapixel (MP) Kamera, einer 16 MP Ultraweitwinkel-Linse und zwei weiteren Sensoren mit 2 MP kommen. Die Selfie-Kamera könnte beeindruckende 32 MP leisten.

Honor 20 ohne Notch?

Dienstag, 21.05., 12.00 Uhr: Wir sind gespannt, was uns Honor präsentieren wird. Zunächst ist da die Optik. Zuletzt gerieten mehrere Bilder in Umlauf, auf denen wohl das neue Honor 20 zu sehen war. Die Front scheint ohne Notch auszukommen, dafür gibt es ein Loch im Display. Honor verzichtet offenbar auf eine ausfahrbare Kamera wie sie Huawei zum Beispiel beim P Smart Z einbaut. Auch der Release-Termin des neuen Honor sollte bei der Vorstellung bekannt gegeben werden.