HONOR 50 Pro



-6.72" 120Hz Display

-"Quad" Camera

100MP Primary

8MP Wide-Angle

2MP Macro + 2MP Depth

-Qualcomm Snapdragon 778G 5G

-4000mAh

-100W Super Charging

-Magic UI 4.2

-Google Mobile Services Support



From RMB 3699* ($580 Approx)

June 16 China, later in other regions pic.twitter.com/ODU371fhsP