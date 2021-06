Die ehemalige Huawei-Tochtermarke Honor soll schon bald neue Smartphones mit einem riesigen Kameraelement vorstellen. Ein Termin für die Präsentation der Honor-50-Serie scheint nun festzustehen, wie ein offizielles Video zeigt.

Honor geht nach der Trennung von Huawei weiter große Schritte. Die ehemalige Tochtermarke startet durch und will bereits in wenigen Wochen die Smartphones der Honor-50-Serie präsentieren, wie GizmoChina berichtet. Laut eines Videos, das über den offiziellen Weibo-Kanal veröffentlicht wurde, soll die Vorstellung der neuen Geräte bereits am 16. Juni 2021 in China stattfinden.

Honor 50: Smartphone-Serie mit Riesenkamera und Snapdragon 778G

Das ebenfalls vom Leaker "Teme" (@RODENT950) auf Twitter veröffentlichte Video zeigt nicht nur das Datum, sondern gibt auch einen Vorgeschmack auf die neuen Smartphones. Trotz der Abspaltung vom ehemaligen Mutterkonzern Huawei erinnert der angeteaserte Kamerasensor stark an das ebenfalls bald erwartete Huawei P50, welches ein gigantisches Kameraelement in Pillenform haben soll. Neben dem riesigen Hauptsensor werden zudem eine Periskoplinse und ein weiterer Sensor vermutet. Zeitlich könnte es passen, da Huawei das P50 etwas früher vorstellen will.

Honor 50 series is coming,

Honor 50 SE

Honor 50

Honor 50 Pro #Honor50 pic.twitter.com/UbUXNALiiz — Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 1, 2021

Im Inneren der Basisvariante des Honor 50 wird der neue Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 778G 5G zum Einsatz kommen – ein etwas schwächerer Top-Chipsatz, der sich leicht unter dem Snapdragon 780G einreiht. Dies wurde sogar bereits auf dem deutschen Twitter-Kanal des Unternehmens bestätigt.

Dem Bericht von GizmoChina zufolge wird bei der Pro-Variante hingegen ein Snapdragon 888 erwartet. Über das Display und andere Features ist hingegen nichts Eindeutiges bekannt. Farblich werden angeblich mindestens die drei Optionen Gelb, Blau und Violett zur Auswahl stehen, wie geleakte Render-Bilder zeigen. Auf weitere Details müssen wir vermutlich bis zur Vorstellung warten.

Honor-Smartphones mit Google-Diensten in Deutschland?

Mit dem Teaser auf Twitter ist es sehr wahrscheinlich, dass die neuen Honor-50-Modelle auch in Deutschland erhältlich sein werden. Ein bereits gelöschter Tweet des deutschen Honor-Accounts bestätigte außerdem, dass die Google Play Services mit an Bord sein werden – im Gegensatz zu Geräten des weiterhin sanktionierten Huawei.

Fans der Smartphones des chinesischen Unternehmens können sich also zumindest auf eine echte Alternative freuen. Weitere Informationen zum Umfang der Honor-50-Serie wird aber erst die Präsentation in wenigen Wochen zeigen.