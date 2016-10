Honor 6X ist offiziell: mit Kirin 655 und Dual-Kamera

Mittelklasse-Smartphone mit Dual-Kamera enthüllt: Huawei hat wie erwartet am 18. Oktober 2016 das Honor 6X der Öffentlichkeit präsentiert. Das Gerät verfügt über eine durchaus ordentliche Ausstattung – Metallhülle und Fingerabdrucksensor auf der Rückseite inklusive.

Das Display des Honor 6X misst in der Diagonale 5,5 Zoll und löst mit 1920 x 1080 Pixeln in Full HD auf, berichtet Tech Updates. Angetrieben wird das Smartphone von Huaweis HiSilicon Kirin 655, der je nach Ausführung auf 3 oder 4 GB Arbeitsspeicher zugreifen kann. Der interne Speicherplatz umfasst wahlweise 32 oder 64 GB und kann per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden. Der Nachfolger des Honor 5X nutzt Android Marshmallow als Betriebssystem, das durch die Emotion UI in Version 4.1 ergänzt wird.

Release Ende Oktober

Das Hauptfeature des Honor 6X ist die Dual-Kamera auf der Rückseite: Eine der beiden vertikal angeordneten Linsen löst mit 12 MP auf, die andere mit 1,2 MP. Darunter befindet sich ein Fingerabdrucksensor. Auf der Vorderseite des Smartphones befindet sich eine 8-MP-Kamera für Selfies. Als Verbindungsmöglichkeiten unterstützt das Phablet WLAN, 4G LTE, Bluetooth 4.1 und GPS. Bei Bedarf können zwei SIM-Karten gleichzeitig benutzt werden.

Der Akku des Honor 6X hat die Kapazität von 3340 mAh. Das Smartphone ist 8,2 mm dick und bringt 162 Gramm auf die Waage. Zum Release ist das Gerät in den Farben Gold, Silber und Grau verfügbar und kostet in der einfachsten Version mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz knapp 134 Euro. Für 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz werden etwa 215 Euro fällig. Das Smartphone ist in China ab dem 25. Oktober zu haben. Zu einem internationalen Release gibt es bislang noch keine Informationen; es ist aber wahrscheinlich, dass Huawei das Gerät wie den Vorgänger auch außerhalb seiner Heimat vermarktet.