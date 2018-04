Honor 7X: Update auf Android Oreo rollt aus

Das Update auf Android Oreo kommt: Ab sofort beginnt der Rollout der Aktualisierung für das Honor 7X. Besitzer des Smartphones müssen sich vermutlich aber noch ein paar Tage gedulden, ehe die neue Software überall zur Verfügung steht.

Der Rollout des Oreo-Updates für das Honor 7X soll offiziell am 30. April 2018 starten. Das hat die Huawei-Tochter über ihren US-Twitter-Account bekannt gegeben. Gleichzeitig soll das Mittelklasse-Smartphone auch die neueste Version der Benutzeroberfläche erhalten, also EMUI 8.0. Ihr findet den Tweet mit der Ankündigung unter dem Artikel. Auch ein paar neue Features kommen laut Android Police auf das Gerät: so zum Beispiel ein neues Einstellungsmenü, die Integration des LinkedIn-Netzwerkes und "Face Unlock". Dabei handelt es sich vermutlich um die Möglichkeit, das Gerät via Gesichtserkennung zu entsperren.

Auch Honor 6X auf der Liste

Wie üblich wird der Rollout des Updates auch in diesem Fall schrittweise erfolgen. Entsprechend könnte es noch eine Weile dauern, ehe Android Oreo auch hierzulande für das Honor 7X erhältlich ist. Es lohnt sich aber, ab dem 30. April hin und wieder in den "Einstellungen" unter den Geräteinformationen nachzusehen, ob der Download bereits zur Verfügung steht.

Neben dem Honor 7X sollen noch weitere Smartphones das Oreo-Update erhalten, wie das Unternehmen bereits im Januar 2018 verkündet hat. Das Honor 8 Pro und das Honor 9 haben die Aktualisierung bereits erhalten. Weiterhin warten müssen offenbar noch Besitzer des Honor 6X. Welche anderen Geräte namhafter Hersteller mit dem Update rechnen können, entnehmt ihr unserer umfangreichen Übersicht zum Thema.