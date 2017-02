Honor 8: Android Nougat-Update ist ab 11. Februar Over-the-Air verfügbar

Bald gibt es Android Nougat für alle Besitzer des Honor 8: Das Update auf die aktuelle Android-Version soll dem Hersteller zufolge bald auch via OTA (Over the Air) erhältlich sein. Schon in wenigen Tagen können alle Nutzer die Aktualisierung einfach installieren.

Wie die Huawei-Tochter per Pressemitteilung bekannt gibt, soll das OTA-Update von Android 7.0 Nougat für das Honor 8 ab dem 11. Februar 2017 erhältlich sein. Zusammen mit der neuen Android-Version hält auch die hauseigene Benutzeroberfläche Emotion UI in Version 5.0 Einzug auf dem Smartphone. Bereits seit Ende Januar steht das Update zum Download bereit – allerdings nur über die App HiCare, die kostenlos im Google Play Store bereitsteht.

Updates bis 2018 versprochen

Ab dem 11. Februar ist der Umweg über die Anwendung nicht mehr erforderlich: Dann könnt Ihr Android Nougat auf Eurem Honor 8 installieren, indem Ihr dem Pfad folgt: "Einstellungen | Updateprogramm | Nach Updates suchen". Anschließend könnt Ihr die Software herunterladen und auf Nachfrage die Installation bestätigen. Mit der Emotion UI 5.0 soll das Erreichen wichtiger Menüpunkte schneller vonstatten gehen als zuvor. Außerdem werden Eure Apps alphabetisch aufgelistet.

Mit Android Nougat hat das Honor 8 nicht sein letztes großes Update erhalten: Wie der Hersteller nach der Präsentation verkündet hat, soll das Smartphone für zwei Jahre mit Software-Aktualisierungen versorgt werden, also bis zum Sommer 2018. Welche Geräte von Huawei, Honor und anderen namhaften Herstellern Android Nougat erhalten, könnt Ihr unserer ausführlichen Übersicht zum Thema entnehmen.