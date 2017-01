Honor 8: Huawei will Update auf Android Nougat ab heute ausrollen

Nutzer des Huawei Honor 8 können sich auf das Nougat-Update in naher Zukunft freuen

Das Update auf Android Nougat kommt: Besitzer des Honor 8 können schon bald mit der Aktualisierung auf die neue Android-Version rechnen – Gerüchten zufolge will Huawei den Rollout bereits am heutigen 16. Januar 2017 starten.

Auf das Datum für den Rollout von Android Nougat für das Honor 8 soll eine Pressemitteilung von Huawei hinweisen, berichtet Android Authority. Demnach erhält das Smartphone mit der Aktualisierung neben Android 7.0 auch die neue Version der Benutzeroberfläche, EMUI 5.0. Damit soll im Vergleich zum EMUI 4.1 eine Reihe an neuen Features auf dem Gerät Einzug halten. Dazu gehört zum Beispiel die Lernfähigkeit des Programms – häufig benutzte Apps sollen künftig priorisiert behandelt werden.

Updates für zwei Jahre

Ursprünglich hatte Huawei als Release-Zeitraum für das Nougat-Update Februar 2017 angepeilt. Der vorzeitige Rollout betrifft zwar zunächst Japan – doch auch Nutzer des Honor 8 in anderen Regionen können in naher Zukunft mit dem Update rechnen. Der Pressemitteilung zufolge beträgt die Größe des Updates 1,97 GB. Demnach ist es ratsam, die Aktualisierung vorzunehmen, wenn das Smartphone per WLAN mit dem Internet verbunden ist.

Ende November 2016 gab es auch hierzulande ein öffentliches Beta-Programm von Android Nougat für das Honor 8. Die aktuelle Version des OS wird zudem noch nicht das letzte Update für das Smartphone sein: Der Hersteller hat Software-Unterstützung für zwei Jahre nach dem Release versprochen. Welche anderen Geräte das Update auf Android Nougat erhalten sollen, könnt Ihr unserer Übersicht zum Thema entnehmen.