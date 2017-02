Honor 8: OTA-Update von Android Nougat rollt aus

Das Honor 8 erhält das Nougat-Update jetzt auch "Over the Air".

Seit dem 25. Januar ist Android Nougat für das Honor 8 erhältlich – aber nicht als OTA-Update. Das ändert sich ab sofort, denn die Aktualisierung rollt nun auch ohne Umweg über die HiCare-App für alle Besitzer des Smartphones aus.

Wie Honor bereits angekündigt hat, beginnt die Verteilung des OTA-Updates am 11. Februar 2017. Besitzer dürfen sich also auf Android Nougat gefasst machen. Wie immer bei derartigen Aktualisierungen gilt: In der Regel dauert es länger. Wundert Euch nicht, wenn Euer Gerät noch keine Benachrichtigung bekommen hat. Der Rollout erfolgt für gewöhnlich in Wellen.

EMUI 5.0 mit App Drawer und mehr

Wenn Ihr manuell nach dem Android Nougat-Update suchen möchtet, dann öffnet die Einstellungen und wählt "Updateprogramm" aus. Das Honor 8 sucht dann nach neuer Firmware. Zur Sicherheit könnt Ihr noch auf den Button "Nach Updates suchen" tippen. Auf unserem Redaktions-Gerät ist übrigens noch nichts angekommen. Sollte das bei Euch anders sein, dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Das Google-Betriebssystem kommt mit Honors eigener Benutzeroberfläche EMUI 5.0 daher, die einige exklusive Features besitzt: "App Twin" etwa erlaubt Nutzern, die Apps von Facebook und WhatsApp doppelt zu installieren und sich mit zwei Accounts einzuloggen. Bislang ist die Funktion aber auf die beiden sozialen Netzwerke beschränkt. Wem in EMUI 4.0 bislang der App Drawer fehlt, der findet in der neuen Version eine Option, um die Ansicht zu aktivieren. Was Android Nougat sonst noch für Euch bereithält, erfahrt Ihr am besten selbst, wenn das Update auf Eurem Honor 8 angekommen ist.