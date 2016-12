Honor 8 Premium in Pink: Neue Farbe soll noch vor Weihnachten erscheinen

Das Honor 8 Premium in Sakura Pink soll pünktlich zum Fest erscheinen

Kirschblüten zum Fest: Huaweis Tochter Honor gibt bekannt, dass das Honor 8 Premium bald auch in "Sakura (Japanisch für 'Kirschbüte') Pink" erhältlich sein wird. Die Pressemitteilung betont dabei, dass der Release noch vor Weihnachten erfolgen soll.

Somit wird das Topmodell in der zweiten weiteren Farbe erhältlich sein. Erst im Oktober kam das Honor 8 Premium auch in Gold auf den Markt. Einen genauen Erscheinungstermin nennt das Unternehmen für die Variante in Sakura Pink allerdings nicht. Die Ankündigung spricht lediglich von der "perfekten Zeit vor Weihnachten". Heiligabend ist damit hoffentlich nicht gemeint, da das schon sehr knapp wäre, wenn das Gerät noch als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen soll – von überfüllten Geschäften ganz zu schweigen, wäre es doch auch zu kurzfristig für eine Online-Bestellung.

Honor 8 Premium in Sakura Pink für 449 Euro

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449 Euro, das Honor 8 Premium in Sakura Pink ist also genau so teuer wie die übrigen Farbvarianten des Smartphones. Bis auf das laut Pressetext "seidig-pinkfarbene Glasgehäuse" unterscheidet sich das neue Modell nicht von den anderen Fassungen. Allen Premium-Ausführungen gemein sind 64 GB interner Speicher, während das normale Honor 8 mit 32 GB ausgestattet ist.

Weitere Änderungen gibt es nicht, sodass Euch unser Test zum Honor 8 empfohlen sei, falls Ihr einen Kauf in Erwägung zieht. Bleibt nur zu hoffen, dass Euch das Honor 8 Premium in Sakura Pink nicht aus der Hand gleitet und kaputtgeht: In Japan sind herabfallende Kirschblüten ein Symbol für die Vergänglichkeit der Welt.