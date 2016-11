Honor 8: Tester für Android Nougat gesucht

Die Beta Firmware von EMUI 5.0 mit Android Nougat für das Honor 8 ist in Deutschland angekommen. Das gibt das Unternehmen per PM bekannt. Bevor das Update flächendeckend verteilt wird, soll es aber einem Test unterzogen werden. Und dafür sucht die Huawei-Tochter nun 200 Freiwillige.

"Um das System beim offiziellen Rollout der finalen Version so optimiert wie möglich anbieten zu können, rekrutiert Honor ab heute mehrere Beta Tester, die Interesse daran haben das neue Update zu testen und auch bei der Optimierung des Systems durch z.B. Bugberichte zu helfen", heißt es auf der eigens dafür eingerichteten Webseite für Honor 8-Nutzer. Wer sich angesprochen fühlt, ist aufgerufen, sich zu für die Nougat-Beta zu bewerben.

Eile ist angesagt

Die nötigen Voraussetzungen halten sich in Grenzen: Ihr müsst in Deutschland wohnen, ein Honor 8 oder 8 Premium mit der neuesten Build-Nummer besitzen, eine aktive SIM-Karte nutzen und keinen Root oder Ähnliches durchgeführt haben. Ladet Euch dann die Datei namens "DE Honor 8 Android N Beta App (V2.1.12, Android 6.0)" herunter. Ihr erhaltet sie hier. Entpackt sie nach dem Download und installiert sie. Sollte das nicht klappen, müsst Ihr erst die Sicherheitsfreigabe erteilen. Das bewerkstelligt Ihr unter "Einstellungen | Erweiterte Einstellungen | Sicherheit" und last "Unbekannte Quellen" zu. Wählt dann die APK zur Installation an.

Wenn Ihr die App dann öffnet, bekommt Ihr zunächst die Nutzungsbedingungen angezeigt. Nach einem Klick auf "Zustimmen und anmelden" ist die Eingabe Eurer Huawei-ID notwendig. Solltet Ihr noch keine besitzen, tippt Ihr auf den Button "Registrieren". Ist dieser Schritt vollendet, wählt Ihr in der App die EMUI 5.0-Beta an unter "Persönlich |Projekt beitreten | Verfügbare Projekte". Dann heißt es Daumen drücken, dass Ihr noch einen freien Platz ergattert. Sollte das der Fall sein, dann lautet Euer Status nun "Beigetreten". Die Beta-Fassung von Android Nougat ist dann "[i]nnerhalb der nächsten Wochen" für Euer Honor 8 zum Download bereitstehen.