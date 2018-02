Honor 8 und Honor 9 erhalten Update auf Android Oreo

Die Huawei-Tochter denkt an ihre Top-Smartphones: Ab sofort rollt das Update auf Android Oreo für das Honor 9 und das Honor 8 in Deutschland aus. Besitzer der beiden Geräte können sich auf viele neue Features freuen.

Wie die Huawei-Tochter via Pressemitteilung bekannt gibt, hat der Rollout von Android 8 Oreo für das Honor 9 und das Honor 8 nun begonnen. Laut des Herstellers soll das Update vor allem die Geschwindigkeit und die Effizienz der beiden Smartphones erhöhen. So würden nun beispielsweise "Hintergrundanwendungen reduziert", was den Akku entlasten und die Leistung der Smartphones verbessern soll.

Bild-im-Bild und neue Emojis

Zu den neuen Features, die mit Android Oreo auf dem Honor 9 und dem Honor 8 Einzug halten, gehört unter anderem der Bild-im-Bild-Modus. Der mittlerweile von immer mehr Apps unterstützte Modus ermöglicht es euch zum Beispiel, ein YouTube-Video zu gucken und gleichzeitig in einem Messenger wie WhatsApp zu chatten. Auch die sogenannten "Notification Dots" stehen nun zur Verfügung, mit denen ihr schneller Apps aufrufen könnt, in denen es etwas Neues gibt.

Mit dem Update auf Android Oreo soll auf Honor 8 und Honor 9 die Bedienung erleichtern: So werden beispielsweise die Auswahlmöglichkeiten in den Einstellungen von 28 auf 11 reduziert. Darüber hinaus stehen euch nun 60 neue Emojis und viele neue Schriftarten zur Verfügung. Der Rollout des Updates erfolgt wie üblich schrittweise – es könnte also noch ein paar Tage dauern, bis die Software auf eurem Smartphone ankommt. Welche Geräte noch mit dem Update rechnen können, entnehmt ihr unserer umfangreichen Übersicht zum Thema.