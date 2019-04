Honor 8S: Einsteiger-Smartphone mit großem Display ist offiziell

Huawei hat unter seiner Submarke Honor ein neues Einsteiger-Smartphone veröffentlicht: das Honor 8S. Der Hersteller hat das Modell still und heimlich auf den Markt gebracht. Das ist die Ausstattung.

Der Bildschirm des Honor 8S misst in der Diagonale 5,71 Zoll und damit nur minimal weniger als zum Beispiel das iPhone X (5,8 Zoll). Das Display mit Wassertropfen-Notch löst mit 1520 × 720 Pixeln (HD Plus) auf, berichtet GSMArena. Das Seitenverhältnis ist 19:9, während das Herzstück des Honor 8S ein Helio A22 ist. Dieser Chipsatz steckt unter anderem auch im Xiaomi Redmi 6A aus 2018. Ihm stehen 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher zur Seite.

Honor setzt auf EMUI 9 mit Android Pie

Honor setzt bei dem Smartphone zudem auf die eigene Benutzeroberfläche EMUI 9 auf Basis von Android Pie. Den 3020 mAh starken Akku ladet ihr nicht über USB-C, sondern über einen microUSB-Anschluss auf. Dies ist in dieser Preiskategorie aber nicht ungewöhnlich. Zudem gibt es einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer.

Die Rückseite ist aus Plastik und fällt optisch durch zwei Texturen auf, die sich deutlich voneinander absetzen. Hier ist auch eine Hauptkamera mit LED-Blitz verbaut. Das Objektiv löst mit 13 MP auf und hat eine f/1.9-Blende. Die Frontkamera fotografiert mit einer Auflösung von 5 MP. Einen Fingerabdrucksensor gibt es weder auf der Rückseite noch im Display.

Bislang taucht das Smartphone offenbar nur in Russland auf. Dort kostet es umgerechnet 117 Euro. In Kürze dürfte das Honor 8S dann auch in anderen Regionen verfügbar sein. Da es laut WinFuture eine deutsche Anleitung für den Schnellstart gibt, ist ein Marktstart hierzulande wahrscheinlich.