Honor 9 bekommt Android Oreo: So könnt ihr es schon testen

Erst testen, dann ausrollen: Die Huawei-Tochter Honor startet eine Beta-Phase und sucht Tester. Wer hierzulande ein Honor 9 besitzt und damit als einer der ersten Android 8.0 Oreo ausprobieren möchte, kann sich jetzt bewerben.

"Nur Spaß am Austesten neuer Technologien und Lust, durch das eigene Feedback dabei zu helfen, die Produkte von Honor weiter zu verbessern, sollte man mitbringen". So zählt die Marke auf, welche Voraussetzungen ihr für das (laut Honor) "erste Weihnachtsgeschenk" des Jahres mitbringen solltet. Der relativ kurze Beta-Test startet am 12. Dezember und endet am 22. Dezember 2017. Die Teilnehmerzahl ist allerdings stark begrenzt. Nach der Anmeldephase wird die Beta an maximal 400 Inhaber eines Honor 9 ausgegeben.

Direkt bei Huawei anmelden

Bewerben könnt ihr euch direkt auf der Webseite von Huawei, auf der auch beschrieben wird, wie ihr innerhalb der Beta ein Feedback geben könnt. Die Rückmeldung ist für den Hersteller insofern wichtig, da er anhand der Informationen Probleme noch vor dem finalen Release beheben kann, die ein flüssiges Laufen der Android-Version stören. Entsprechende Bugs sind in einer Beta keine Seltenheit. Die finale Version von Android 8.0 Oreo dürfte dann Anfang 2018 für alle Honor-9-Besitzer ausgerollt werden.

Das Honor 9 ist seit Ende Juni 2017 auf dem hiesigen Markt verfügbar. Es gilt mit einem offiziellen Preis von 429 Euro als erschwingliche P10-Alternative und verfügt unter anderem über eine Dualkamera mit 12-Megapixel-RGB- und 20-Megapixel-Monochrom-Linse.