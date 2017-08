Honor 9 in Deutschland nun auch in Midnight Black erhältlich

Falls Euch das Honor 9 in den bisher erhältlichen Farben noch nicht zugesagt hat, haben wir womöglich gute Neuigkeiten für Euch: Das Smartphone ist ab sofort auch in einer weiteren Farbe in Deutschland erhältlich. Zudem startet die Huawei-Tochter zwei Verkaufsaktionen zur Gamescom.

Das Honor 9 ist der offiziellen Pressemitteilung zufolge nun auch in einem spiegelnden "Midnight Black" verfügbar. In wenigen Tagen könnt Ihr diese Ausführung außerdem zusammen in einem Bundle mit einer Zugabe erwerben: Ab dem 14. August wird das Smartphone im Rahmen des "Super Deal zur Gamescom" zum Preis von 429 Euro inklusive des Wearables Honor Band 3 erhältlich sein. Wie lange die Aktion läuft, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. In wenigen Tagen solltet Ihr den Deal auf der deutschen Honor-Webseite finden.

Cashback für Einsteiger-Gerät

Es ist nicht das erste Mal, dass die Huawei-Tochter das Honor 9 im Bundle mit dem Honor Band 3 anbietet. Zum Verkaufsstart im Juni 2017 gab es das Smartphone ebenfalls für 429 Euro inklusive Gratis-Wearable – und 30 Euro Cashback gab es sogar obendrauf. Laut des Herstellers habe sich das Honor 9 28 Tage nach dem Release in China bereits über eine Million Mal verkauft. In unserem Test hat das Smartphone gut abgeschnitten, nicht zuletzt wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Dualkamera. Weitere Details könnt Ihr unserem Test entnehmen.

Nicht nur für das Honor 9 startet bald eine Aktion: Ab dem 14. August 2017 bietet Euch die Huawei-Tochter 20 Euro Cashback, wenn Ihr Euch das Honor 6A zulegt. Es handelt sich dabei um ein Einsteiger-Smartphone, das mit einem 5-Zoll-Display ausgestattet ist und den Snapdragon 430 als Antrieb nutzt. Je nach Ausführung sind 2 oder 3 GB RAM verbaut und 16 beziehungsweise 32 GB interner Speicher. Der Hersteller selbst bietet das Gerät aktuell für knapp 170 Euro in der kleinsten Ausstattungsvariante an.