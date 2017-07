Honor 9 ist bald auch in Schwarz erhältlich

Neue Farbvariante für das Premium-Smartphone angekündigt: Schon in naher Zukunft soll das Honor 9 in einer weiteren Farbe erhältlich sein, die der Hersteller "Midnight Black" nennt. Damit sind dann alle drei ursprünglich vorgestellten Versionen des Gerätes verfügbar.

Seit dem Release Ende Juni 2017 gibt es das Honor 9 nur in den Farben Grau und Blau – doch das soll sich der Huawei-Tochter zufolge nun bald ändern. Das schwarze Modell des Top-Smartphones wird offenbar ab dem 18. Juli 2017 verfügbar sein, berichtet GizChina, also schon in der kommenden Woche. In Bezug auf den Preis soll sich voraussichtlich nichts ändern: Auch die schwarze Ausführung wird zum Release voraussichtlich ab 429 Euro angeboten.

Erfolgreiches Honor-Smartphone

Anfang Juni 2017 hat die Huawei-Tochter das Honor 9 für den Heimatmarkt in China vorgestellt, Ende Juni dann auf einem speziellen Event in Berlin auch für Europa. Seit dem Marktstart konnte Honor offenbar bereits über eine Millionen Exemplare seines aktuellen Vorzeigemodells ausliefern – und hat bereits versprochen, für ausreichend Nachschub zu sorgen.

Das Honor 9, das Marco in seinem ausführlichen Test als "gläsernes P10" bezeichnet, bietet ein edles Design und teils hervorragende Hardware zu einem Preis der oberen Mittelklasse. Das Smartphone verfügt über ein 5,15-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und einen Kirin 960 als Antrieb. Ein wesentliches Feature ist die Dual-Kamera auf der Rückseite, die eine 20- und eine 12-MP-Linse nutzt; doch auch die Frontkamera mit 8-MP-Auflösung kann sich sehen lassen.