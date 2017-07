Honor 9 Premium: Ausführung mit Speicher-Upgrade kommt auch nach Europa

Das Honor 9 wird es auch in Europa bald in einer Premium-Fassung mit zusätzlichem Speicher geben. Dies geht aus einem Bericht von WinFuture hervor. Demnach stehe die aufgebohrte Fassung zumindest in Italien und der Schweiz kurz vor ihrem Release.

In Italien soll das Honor 9 Premium bald als Exklusiv-Angebot von einem Mobilfunkanbieter vertrieben werden. In der Schweiz nimmt ein Händler bereits Vorbestellungen für das Smartphone an. In welchen europäischen Ländern das Gerät noch in den Handel kommen wird und ob auch Deutschland dazugehören wird, ist derzeit noch unklar.

Mehr RAM und interner Speicher

In der Basisvariante kommt das Honor 9 bereits mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher daher. Das Premium-Modell bringt es sogar auf 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Platz für Musik, Fotos, Videos und Apps. Ob so viel interner Speicher notwendig ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Immerhin lässt sich dieser auch per microSD-Karte erweitern.

Das Basismodell ist derweil ab 429 Euro und in den Farben Grau und Blau erhältlich. Wie viel das Honor 9 Premium in Deutschland kosten würde, wenn es denn hierzulande erscheint, ist noch offen. Möglich wäre aber ein Preis knapp unter 500 Euro. In der Schweiz kostet das einfache Modell 459 Schweizer Franken, während für das Premum-Modell 499 Schweizer Franken abgerufen werden.