Honor 9: So hoch ist die Auflösung der Dualkamera

Nächste Woche stellt Huawei das Honor 9 offenbar in China vor. Erneut sind vor der offiziellen Präsentation Informationen zu dem Smartphone ins Netz gelangt. Ein Promotion-Bild soll nun Details zur Dualkamera und weiteren Ausstattungsmerkmalen liefern.

Über die chinesische Mikroblogging-Plattform Weibo ist ein Screenshot geleakt, auf dem ein mutmaßliches Promotion-Bild zu sehen ist. Dieses verrät unter anderem Infos zur Dualkamera des Honor 9, wie AndroidHeadlines berichtet. Demnach soll die Hauptkamera aus einem Monochrom-Sensor mit 20 Megapixeln und einem Farbsensor mit 12 Megapixeln bestehen. Offenbar werden Aufnahmen von beiden Objektiven wie beim Huawei P10 zu einem einzigen Fotos mit vielen Details kombiniert. Die Frontkamera werde dagegen mit 8 MP auflösen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Ein Preis-Leistungs-Kracher

Als Herzstück erhalte das Honor 9 der Abbildung zufolge den flotten Kirin 960 als Chipsatz. Zudem soll das Smartphone mit 6 GB RAM ausgestattet sein. Mehr Informationen gibt die Promotion-Abbildung nicht her. Gerüchten zufolge ist für die Energie jedoch ein 3100 mAh-Akku zuständig. Das Display misst angeblich in der Diagonale 5,15 Zoll und löst in Full HD (1920 x 1080 Pixel) auf. Geschützt werde der Bildschirm von 2,5D-Glas. Auf dem Gerät vorinstalliert sei bereits das Betriebssystem Android 7.1 Nougat.

Womöglich erscheint das Honor 9 in mehreren Varianten: Bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA ist das Gerät auch mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicherplatz aufgetaucht, ob es noch ein Modell mit 128 GB Speicher geben wird, ist noch nicht bekannt. Weitere Details zum Smartphone der Huawei-Tochter erfahren wir schon bald: Am 12. Juni 2017 werde das Gerät der Öffentlichkeit präsentiert. Womöglich kennen wir dann auch schon den Preis für den Release in Deutschland.