Das Honor 9 und Honor 8 Pro können bald Gesichter erkennen

Eine Alternative zu dem Fingerabdrucksensor: Schon bald sollen das Honor 9 und das Honor 8 Pro Gesichter erkennen können. Es ist somit künftig möglich, dass sich die Geräte entsperren, sobald sie euch erblicken. Wann das Feature genau Einzug auf den Smartphones hält, ist allerdings nicht bekannt.

Über die chinesische Mikroblogging-Plattform Weibo hat Zhao Ming, Präsident von Honor, eine Ankündigung vorgenommen. Wie GizmoChina berichtet, habe er bekannt gegeben, dass Honor 9 und Honor 8 Pro eine Gesichtserkennung erhalten werden. Offenbar geht aus seinen Worten hervor, dass ein entsprechendes Update mit dem Feature in absehbarer Zeit kommt.

Nicht so sicher wie Fingerabdruck

Geräte wie das Honor 7X haben ein 18:9-Display, das einen Großteil der Vorderseite einnimmt. Der Fingerabdrucksensor ist hier wohl deshalb auf der Rückseite verbaut. Durch die hier ebenfalls noch folgende Gesichtserkennung könnt ihr dieses Gerät aber auch dann noch komfortabel entsperren, wenn es zum Beispiel auf dem Tisch liegt. Es ist löblich, dass der Hersteller nun auch ältere Modelle wie das Honor 9 und das Honor 8 Pro von dem neuen Feature profitieren lässt.

Die Gesichtserkennung für das Honor 9 und Honor 8 Pro dürfte allerdings nicht so sicher wie der Fingerabdrucksensor sein. Euer Gesicht wird nur zweidimensional erfasst – immerhin fehlt es den Modellen an einer 3D-Kamera, wie sie das iPhone X für Face ID nutzt. In der Theorie könnte es daher möglich sein, die Entsperrmethode mit einem Foto von euch zu überlisten. Die Smartphones besitzen eben keine räumliche Erfassung. Letztendlich müsst ihr euch daher selbst überlegen, ob ihr etwas Sicherheit gegen Komfort eintauschen möchtet.