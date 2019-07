Honor Band 5: Günstiger Fitnesstracker erscheint noch im Sommer 2019

Vor wenigen Tagen hat sich das Honor Band 5 erstmals auf einem offiziellen Foto gezeigt. Seitdem sind auch einige der Features bekannt, die den Fitnesstracker von seinem Vorgänger unterscheiden werden. Das Release-Datum war bislang noch ein Geheimnis. Das hat sich nun offenbar geändert.

Bei Amazon ist das Wearable bereits vorbestellbar. Doch nicht nur das: Der Versandhandelsriese gibt auf seiner Webseite auch Preis und Release-Datum des Honor Band 5 an. Demnach wird der Konkurrent zum Xiaomi Mi Band 4 am 15. August 2019 erscheinen. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus. Doch da ihr das Fitness-Armband bereits vorbestellen könnt, spricht das stark dafür, dass es um den genannten Tag herum erscheint.

Honor Band 5: Preis und Farben

Zumindest bei Amazon beträgt der Preis für das Honor Band 5 zum Launch 59,90 Euro. Zum Vergleich: Das Xiaomi Mi Band 4 kostet dort aktuell 36,99 Euro. Die Vorbestellung ist derzeit nur Prime-Mitgliedern möglich. Zur Auswahl steht das Fitness-Armband in den Farben "Coral Pink" (Rosa), "Meteorite Black" (Schwarz) und "Midnight Navy" (Dunkelblau). Das Modell in "Coral Pink" seht ihr in dem folgenden Tweet:

Besonders für Schwimmer interessant

Außerdem sind auf der Artikelseite einige Features aufgeführt, die euch das Wearable bietet. Dazu zählen unter anderem Herzfrequenzüberwachung und -warnungen. Außerdem trackt das Honor Band 5 eure sportlichen Aktivitäten sowie euren Kalorienverbrauch. Zu den unterstützten Sportarten gehören:

Outdoor-/Indoor-Laufen

Spaziergänge im Freien

Outdoor-/Indoor-Radfahren

Poolschwimmen

Freies Training mit verschiedenen Übungsarten

Auch für das Schwimmen im offenen Wasser soll das Honor Band 5 geeignet sein. Das Armband soll dabei erkennen, welchen Schlagstil ihr nutzt. Es hält ebenfalls fest, welche Entfernungen ihr zurücklegt und wie viele Runden ihr schwimmt. Außerdem bemisst es eure Effizienz anhand des sogenannten SWOLF-Wertes.

Sauerstoffgehalt im Blut feststellen

Keine Erwähnung findet auf Amazon das womöglich interessanteste Feature des Honor Band 5. Es soll nämlich den Sauerstoffgehalt in eurem Blut ermitteln können. Obwohl die Funktion auf der Artikelseite nicht berücksichtigt ist, sind wir zuversichtlich, dass sie kommen wird. Schließlich hat der Honor-CEO sie im Netz höchstpersönlich angekündigt.