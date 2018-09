Honor Magic 2 könnte am 26. Oktober vorgestellt werden

"Das ist Magie" soll auf einem Teaser-Poster stehen, das angeblich die Präsentation des Honor Magic 2 ankündigt. Das Smartphone wird wohl Ende Oktober 2018 vorgestellt und bekommt ein außergewöhnliches Feature, das wir bereits vom Oppo Find X kennen.

Das Honor Magic 2 werden wir am Freitag, den 26. Oktober 2018 zu sehen bekommen, heißt es in einem Tweet, der im Internet aufgetaucht ist. Den Tweet inklusive Teaser findet ihr unter dieser News. Das Plakat sieht zwar authentisch aus, stammt allerdings nicht aus einer offiziellen Quelle, berichtet AndroidPure. Es ist daher unklar, wie groß der Wahrheitsgehalt der Information ist.

Fingerabdrucksensor im Display?

Offiziell wurde das Smartphone bisher nur auf der IFA 2018 in Berlin angekündigt. In der Hauptstadt versprach die chinesische Huawei-Tochter, das Gerät werde noch in diesem Jahr gezeigt. Auf der Messe war von einem Smartphone mit eigenem Assistenten ("Yoyo") die Rede. Zudem soll die Vorderseite nur aus Display bestehen. Auf eine Notch verzichten die Entwickler entsprechend und vertrauen stattdessen auf eine Selfiekamera, die ihr via Schiebemechanismus ausfahren könnt; ähnlich wie beim Oppo Find X.

Das Herzstück des Honor Magic 2 ist offenbar ein Kirin 980. In Berlin verriet George Zhao, Firmenchef von Honor, nichts über einen in das Display integrierten Fingerabdrucksensor. Jenes Feature wird in dem nun aufgetauchten Teaser angedeutet. Was an der Geschichte tatsächlich dran ist, erfahren wir womöglich am 26. Oktober.