Honor Magic: Displayränder sollen doch noch vorhanden sein

Viel ist zum Konzept-Smartphone Honor Magic noch nicht bekannt. Das Gerät wurde lediglich vom Hersteller angeteasert und soll laut Gerüchten zum Beispiel über ein randloses Display verfügen. Auf einem geleakten Foto ist das Smartphone nun aber angeblich zu sehen – inklusive Displayränder.

Wie TimesNews berichtet ist nun ein Bild vom Honor Magic über den chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo geleakt. Auf dem Foto ist (neben einem lackierten Fingernagel) ein Gerät in blauer Farbe zu sehen, das womöglich über ein gebogenes Display an den Seiten links und rechts verfügt. Anders als etwa beim Xiaomi Mi Mix besitzt das Konzept-Smartphone allerdings schmale Displayränder an der oberen sowie unteren Seite.

Home Button auf der Vorderseite?

Das Honor Magic würde damit auf der Geräte-Vorderseite ein schlechteres Display-zu-Gehäuse-Verhältnis als das Xiaomi Mi Mix aufweisen. Dafür scheint es, als wäre im unteren Rand ein Fingerabdrucksensor integriert anstatt auf der Rückseite. Unklar ist, ob sich auf dem Foto unter dem (lackierten) Fingernagel ein physischer Home Button verbirgt. Es wäre auch möglich, dass im Honor Magic eine ähnliche Technologie wie der Ultraschall-Fingerabdruckscanner des Xiaomi Mi5s verbaut ist, womit das Abtasten durch verschiedene Materialien hindurch ermöglicht würde.

Auf der rechten Geräteseite soll sich zudem ein Power Button befinden, die Tasten zur Lautstärkeregelung sind angeblich links zu finden. Eine Frontkamera ist ebenfalls verbaut. Laut einem früheren Gerücht soll das Gerät allerdings weder physische Tasten noch eine Kamera besitzen. Zu den Specs des Konzept-Smartphones ist bisher noch nichts bekannt. Hier erfahren wir spätestens dann mehr, wenn das Honor Magic am 16. Dezember 2016 offiziell präsentiert wird.