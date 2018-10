Honor Play, Honor 10 GT und Honor V10 erhalten Android Pie

Huawei hat angekündigt, Android Pie ab dem 26. Oktober 2018 für Honor Play, Honor 10 GT und Honor V10 auszurollen. Nutzer in Deutschland müssen sich aber wohl noch eine Weile gedulden, bis sie das Update erhalten.

Offenbar werden Honor Play, Honor 10 GT und Honor V10 die Aktualisierung zunächst einmal nur in China erhalten. Diesen Eindruck erweckt zumindest ein Artikel von GizmoChina. Der Rollout soll auf 20.000 Nutzer begrenzt sein und erfolgt anscheinend nicht OTA ("over the air"). Stattdessen müssen Nutzer den Download des Android-Pie-Updates wohl über die Software von Huawei manuell starten.

EMUI 9.0 inklusive

Gemeinsam mit Android Pie findet dann auch Huaweis Benutzeroberfläche EMUI 9.0 den Weg auf das Honor Play, Honor 10 GT und Honor V10. Zu den Neuerungen zählen unter anderem eine Gestensteuerung, diverse KI-basierte Features, schnellerer Datentransfer über HuaweiShare und ein verschlanktes Einstellungsmenü.

Außerdem soll EMUI 9.0 einen neuen Passwort-Manager einführen, der erforderliche Kennwörter automatisch für euch eingibt, nachdem ihr euch per Fingerabdruck oder über die Gesichtserkennung authentifiziert habt. Darüber hinaus hält Version 2.0 des GPU Turbo Einzug auf dem Honor Play, Honor 10 GT und Honor V10.

Nach dem Update auf Android Pie sollen vier weitere Spiele von dem GPU Turbo profitieren: "Vainglory", "Arena of Valor", "Rules of Survival" und "NBA 2K18". Bei "PUBG Mobile" und "Mobile Legends: Bang Bang" ist das bereits der Fall. Auch in Deutschland wird Android Pie hoffentlich bald für Honor Play und Co. bereitstehen. Die Beta für das Gaming-Smartphone ist bereits seit einiger Zeit verfügbar.