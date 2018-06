Honor Play: Huawei stellt neues Gaming-Smartphone vor

Das Honor Play soll sich speziell an Nutzer richten, die auf dem Smartphone gerne zocken

Huawei hat das Honor Play vorgestellt. Der Name lässt es schon erahnen: Das Smartphone mit "GPU Turbo" richtet sich an Gamer. Bisher wurde das Smartphone allerdings nur für China angekündigt.

Im Honor Play kommt der Kirin 970 von der Huawei-Tochter HiSilicon zum Einsatz – unterstützt von 4 oder 6 GB RAM. Der Chipsatz befindet sich zum Beispiel auch im Mate 10 Pro und schnitt in unserem Benchmark-Vergleich im Oktober 2017 alles andere als überzeugend ab. Das Seitenverhältnis des 6,3 Zoll großen Displays liegt bei 19,5:9 und das Smartphone verfügt wie so viele andere aktuelle Geräte über eine Notch.

Tolle Grafik dank GPU Turbo?

Eine wichtige Neuerung nennen die Entwickler GPU Turbo. Die Technik soll erkennen, wenn Spiele laufen, und die Effizienz des Grafikprozessors um 60 Prozent erhöhen. Gleichzeitig soll der 3750-mAh-Akku bestmöglich geschont werden. Das hört sich zumindest in der Theorie – genau wie Zocken in 4D und mit 3D-Sound – vielversprechend an. Der interne Speicher ist 64 GB groß. Als Betriebssystem dient Android 8.1 Oreo mit EMUI 8.2. Das Honor Play verfügt außerdem über eine Dualkamera, deren Bildsensoren mit 16 MP bzw. 2 MP auflösen.

Der Preis liegt bei umgerechnet 266 Euro für das Modell mit 4 GB RAM, für die Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher sind es 319 Euro. Damit bleibt die Sub-Marke Honor wie gewohnt unter den Preisen des Mutterunternehmens Huawei. Der Versand in China beginnt ab dem 11. Juni 2018. Ob und wann es das Honor Play auf den hiesigen Markt schafft, ist nicht bekannt.