Android 10 für das Huawei Mate 20 Pro ist da. Erste Nutzer in Europa können die Software für das Flaggschiff-Smartphone von 2018 schon herunterladen.

Huawei Mate 20 Pro: Update auf Android 10 nun auch in Europa verfüg­bar

Galaxy Buds vs. Sony WF-1000XM3 – das und weitere spannende Themen, findet ihr in unserem Wochenrückblick.

Huawei MatePad Pro bald offi­zi­ell: Muss das iPad Pro nun zittern? Guido Karsten 15.11.19

Her damit ! 10

Das Huawei MatePad Pro soll noch in diesem Monat enthüllt werden. Nicht nur der Name erinnert stark an Apples Premium-Tablet iPad Pro.