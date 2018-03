Honor View 10 ist nun auch in Rot verfügbar

Das Honor View 10 erstrahlt in einer neuen Farbe: Das Smartphone der Huawei-Tochter kommt nun in Rot in den Handel. Falls ihr euch das Gerät in dieser Variante zulegen wollt, müsst ihr euch aber womöglich beeilen.

Ab dem 31. März 2018 ist das Honor View 10 in "Phoenix Red" im Store des Unternehmens erhältlich. Die Farbe Rot ist laut Pressemitteilung dabei nicht nur die Farbe der Liebe, sondern sie strahle auch Kraft und Stärke aus – uns sei demnach für beide Geschlechter gleichermaßen als Blickfang geeignet. Erhältlich ist das Smartphone zum Preis von 499 Euro.

Limitierte Edition

Falls ihr über den Kauf des Honor View 10 in Rot nachdenkt, solltet ihr euch aber womöglich nicht zu viel Zeit damit lassen: Es handelt sich um eine "Limited Edition". Demnach gibt es die Ausführung nur in einer begrenzten Stückzahl. Offenbar geht die Huawei-Tochter hier also ähnlich vor wie OnePlus mit dem 5T in Lava Red.

Das Honor View 10 ist nicht nur preislich auf einem Level mit dem OnePlus 5T: Trotz des verhältnismäßig günstigen Preises bietet es euch High-End-Technik sowie ein modernes 18:9-Display, das in Full HD Plus auflöst. Verbaut ist der Top-Chipsatz Kirin 970, der beispielsweise auch im Huawei Mate 10 Pro und Huawei P20 Pro zum Einsatz kommt. Auf der Rückseite befindet sich eine Dualkamera, mit der ihr gute Fotos machen könnt – allerdings spielt die Kamera nicht in der Oberliga mit, wie unser Test gezeigt hat. Falls Rot nicht eure Farbe ist, gibt es das View 10 alternativ auch in Schwarz und Blau.