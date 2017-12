"Horizon Zero Dawn" für PS4: Neue Doku blickt hinter die Kulissen

Mit dem Playstation-exklusiven "Horizon Zero Dawn" von den holländischen Programmier-Veteranen Guerilla Games, hat Sony voll ins Schwarze getroffen. Über 200.000 Exemplare wurden allein in Deutschland verkauft. Eine neue Mini-Dokumenation auf YouTube gewährt euch nun Einblicke in die Entstehung und die Entwicklungsarbeiten an dem Open-World-Titel.

Auf dem YouTube-Kanal von "NoClip", deren erklärtes Ziel es ist, möglichst authentische Dokumenationen aus der Welt der Computer- und Videospiele zu machen, findet sich die neue Dokumentation, die wir hier oben für euch eingebunden haben. Der über einstündige Beitrag entführt euch direkt in die "heiligen Hallen" der Entwickler von Guerilla Games un beleuchtet die Entstehung des Vorzeige-Open-World-Titels "Horizon Zero Dawn", der im März 2017 exklusiv für die PS4 erschienen ist.

Passendes Produkt Sony PlayStation 4 Pro

Ein steiniger Weg

Zunächst erfahrt ihr in der Dokumentation eine ganze Menge über die eigentliche Entstehung von "Guerilla Games", die sich ihre Sporen nicht zuletzt mit den Spielen aus der "Killzone"-Reihe verdient haben. Doch wie kamen die findigen Holländer von diesem doch eher düsteren Ego-Shooter-Szenario zur der sonnendurchfluteten und offenen Spielwelt von "Horizon Zero Dawn". Welche Entwicklungsprozesse hat das Mammutspiel durchlaufen bis es in seiner endgültigen Fassung in den Verkaufsregalen zu finden war? Diese und viele weitere Fragen werden in der Doku genau beleuchtet. Falls ihr mit dem Gedanken spielt euch "Horizon Zero Dawn" noch zu besorgen oder das Spiel als Weihnachtsgeschenk geplant habt, dann greift am besten zur "Horizon Zero Dawn Complete Edition". Diese Version umfasst natürlich alle Inhalte des Hauptspiels und bietet auch dazu noch den Zusatz-Content "Frozen Wilds", der in dieser Variante gleich mit enthalten ist.

Mehr Spiele-News?

Dann haben wir hier eine Übersicht aller bisher bekannten Erscheinungstermine für PC- und Konsolenspiele im Jahr 2018. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich das 4K-Remake von Okami für die Playstation 4, Xbox One und den PC spielt, dann einfach hier entlang. Welche Titel ihr zudem in 2018 auf gar keinen Fall verpassen solltet, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.