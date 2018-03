“House of Cards”: Mit Präsidentin Underwood geht’s in Staffel 6 richtig los

"House of Cards" geht auch ohne Kevin Spacey. Während der Oscarverleihung 2018 hat sich Netflix so etwas Aufmerksamkeit gesichert. Der Streaming-Dienst hat einen kurzen Trailer zur sechsten Staffel der Serie veröffentlicht. Wir bekommen Claire Underwood (Robin Wright) als Präsidentin und Hauptdarstellerin zu sehen.

In dem 45-sekündigen Clip führt uns Netflix durch das Weiße Haus direkt ins Oval Office. Ein Frank Underwood (Kevin Spacey) erwartet uns dort allerdings nicht auf dem Stuhl. Wir sehen seine Frau Claire Underwood, die übersetzt die Worte "Wir haben gerade erst angefangen" sagt. Gerade weil uns die sechste und letzte Staffel der Serie bevorsteht, dürfte eine solche Ansage auf ein packendes und spannendes Finale hindeuten.

Finale ohne Frank Underwood

Die Autoren von "House of Cards" hatten beim Schreiben der finalen Episoden womöglich viel Arbeit vor sich. Wegen eines Skandals hat Netflix Hauptdarsteller Kevin Spacey gefeuert, was natürlich auch Auswirkungen auf die Serie hat. Deshalb tritt nun seine Frau Claire Underwood in seine Fußstapfen und wird zur Hauptprotagonistin von Staffel 6. Wie Frank Underwoods Verschwinden in der Story erklärt werden wird, ist noch nicht bekannt.

Es dauert aber noch etwas, ehe das Finale von "House of Cards" kommt: Erst im Herbst 2018 kommen offenbar die neuen Episoden. Zwar handelt es sich bei der Serie um ein "Netflix Original", hierzulande hat sich aber der Pay-TV-Sender Sky die Rechte gesichert. Vermutlich wird Staffel 6 hierzulande daher zunächst bei diesem Anbieter erscheinen, ehe die Veröffentlichung beim Streaming-Dienst erfolgt.