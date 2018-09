"House of Cards": So stellt Netflix Frank Underwood in Staffel 6 kalt

Kevin Spacey hat in "House of Cards" keine Zukunft

Kevin Spacey spielt in "House of Cards" keine Rolle mehr. Bereits seit einiger Zeit steht fest, dass der Hollywood-Star wegen eines Skandals aus der Netflix-Serie verschwindet. Ein kurzer Trailer verrät nun, wie Frank Underwood das Format verlässt.

Am 2. November 2018 startet auf Netflix (in den USA) und Sky (in Deutschland) die sechste Staffel von "House of Cards". Bereits vor der ersten Episode stehen zwei Dinge fest: Es ist die letzte Season der US-Serie und Hauptdarsteller Kevin Spacey alias Frank Underwood spielt nicht mehr mit. Eine große Unbekannte war bislang allerdings, wie die Autoren den Charakter aus der Serie schreiben. Das Rätsel löst der Streaming-Dienstleister nun. Wer noch nichts über sein Schicksal wissen möchte, sollte den nächsten Absatz überspringen.

Den kurzen Clip findet ihr am Ende dieser News. In ihm ist zu sehen, wie Claire Underwood vor dem Grab von Frank Underwood steht – und diese hat für ihren verstorbenen Mann und ehemaligen US-Präsidenten kein gutes Wort übrig. "Ich sag dir eines, Francis: Wenn sie mich begraben, dann nicht in meinem Garten. Und wenn sie mir Respekt zollen, müssen sie Schlange stehen", so Underwood. Der von Robin Wright verkörperte Charakter ist künftig die Hauptdarstellerin von "House of Cards".

Die Reaktionen auf den Trailer fallen gemischt aus. Einige begrüßen, dass Kevin Spacey unwiderruflich aus der Serie geschrieben wurde, andere kündigen an, die Serie ohne den Charakterdarsteller nicht mehr verfolgen zu wollen. Der 59-Jährige wurde von Netflix gefeuert, da ihm mehrfache sexuelle Belästigung vorgeworfen wird.