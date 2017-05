House of Cards: Staffel 5 läuft erst Ende 2017 bei Netflix in Deutschland

Während die fünfte Staffel von "House of Cards" bei Netflix in den USA und hierzulande bei Sky bereits angelaufen ist, müssen sich die deutschen Netflix-Kunden noch eine ganze Weile in Geduld üben. Erst Ende 2017 kommen sie in den Genuss der neuen Folgen, wie unter anderem der Stern berichtet.

Kevin Spacey und Robin Wright sind seit dem 30. Mai wieder in der erfolgreichen Polit-Thriller-Serie "House of Cards" zu sehen. Ursprünglich hatte Netlflix den Start von Staffel 5 sogar für das erste Quartal 2017 angekündigt. Als Grund für die Verschiebung nannte der Streaming-Anbieter im Januar die operative Marge für das Frühjahr. Damals wurde auch über den Starttermin der neuen Staffel auf Netflix in Deutschland spekuliert. Hierzulande hat sich der Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD die Ausstrahlungsrechte gesichert – die hiesigen Neflix-Kunden mussten daher schon auf Staffel 4 erheblich länger warten.

Auch Amazon zeigt wöchentlich neue Folgen

Sky zeigt die neuen Folgen immer dienstags ab 20:15 Uhr im Doppelpack. Wer das halbe Jahr nicht warten möchte, bis auch Netflix nachzieht, kann sich die Staffel auch über Amazon Prime anschauen. Dort stehen die ersten zwei Folgen seit dem 31. Mai zum Kauf bereit.Wenn Ihr nichts über den Inhalt erfahren wollt, solltet Ihr jetzt nicht weiterlesen.

Achtung, Spoiler!

In der ersten Folge mit dem Titel "Kriegserklärung" versucht Präsident Underwood (Spacey), die Terrorangst der Bevölkerung für seinen Wahlkampf auszunutzen. Im weiteren Verlauf der ersten Folgen geht es dann um Hackerangriffe und die illegale Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl. Dass die Macher der Serie nicht auf die gegenwärtige US-Politik gefasst waren, verriet Hauptdarstellerin Robin Wright ("Forrest Gump") im Interview mit Ellen de Generes: "Trump übertrumpft uns. […] Uns gehen mittlerweile die Ideen aus – er hat sie alle geklaut."