"House of Cards", Staffel 6: So geht's mit der Serie weiter

Die Produktion der sechsten und letzten Staffel der erfolgreichen Polit-Serie ist angelaufen – mit einiger Verspätung und ohne den eigentlichen Star der Serie, Kevin Spacey. Wer jetzt dabei ist und was sich sonst so tut, erfahrt ihr hier.

Spoiler-Alarm vorweg: Wenn ihr die aktuelle Staffel noch nicht zu Ende geschaut habt, dann lauert hier ein Spoiler!

"House of Cards" war Netflix' erste Eigenproduktion und mauserte sich mit seiner mörderischen Storyline fix in die Liste der beliebtesten Serien. Darin sahen wir Frank und Claire Underwood, ein ungewöhnliches und intrigantes Politiker-Ehepaar auf dem Weg zur Spitze. Während Frank und Claire in der Serie eine offene Ehe führen, welche später dann zu einer platonischen Partnerschaft wurde, legt Hauptdarsteller Kevin Spacey im wirklichen Leben offenbar weniger Wert auf Einvernehmen: Gegen den Schauspieler waren im Oktober 2017 etliche Vorwürfe sexueller Übergriffe eingegangen. Im Zuge dieser Enthüllungen zeigte Netflix sich konsequent: Es folgte eine dreimonatige Auszeit und die Kündigung von Hauptdarsteller und Mitproduzent Kevin Spacey. Nun schreitet die Produktion voran. Noch immer mit dabei: Serien-Ehefrau Claire – und mindestens zwei neue Gesichter.

Zwei neue, aber bekannte Gesichter sind mit dabei

Zuletzt sahen wir, wie Claire (Robin Wright) ihren Ehemann ablöste und mit den Worten "My turn" (zu Deutsch: "Ich bin dran") zur Präsidentin der Vereinigten Staaten wurde. Wie die Drehbuchautoren das kurzfristige Ausscheiden oder Ableben ihres Ehemanns Frank Underwood in die Storyline einbauen und rechtfertigen, ist bisher nicht bekannt. Wurde er etwa, so wie damals Charlie Sheen bei "Two and a half Man" spontan von einer Pariser U-Bahn überrollt und ein sehr liebloser Gottesdienst für ihn abgehalten? Unwahrscheinlich. Doch egal wie es an der Stelle weitergeht, wie in den vorherigen Staffeln, begleiten uns auch weiterhin vertraute Gesichter wie Nebendarsteller Michael Kelly, Campbell Scott, Constance Zimmer, Jayne Atkinson und Patricia Clarkson.

Ganz neu mit dabei sind die US-Schauspieler Diane Lane ("Untreu") und Greg Kinnear ("Little Miss Sunshine"). In der sechsten Staffel von "House of Cards" werden sie Geschwister spielen, was genau ihre Rollen beinhalten, ist an dieser Stelle aber nicht bekannt.

Die letzte Staffel wird auch die kürzeste Staffel

Die gute Nachricht vorweg: Wir bekommen die letzte Staffel noch dieses Jahr zu sehen – wann genau ist noch nicht bekannt. Anstelle der üblichen 13 Folgen erwarten uns allerdings nur noch acht Folgen der Polit-Serie. Wir hoffen, sie findet trotz allem ein würdevolles Ende und siecht nicht so qualvoll dahin, wie es einige andere Serien taten.

