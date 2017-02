HTC 10: Update auf Android Nougat läuft offenbar wieder an

Der dritte Anlauf startet: HTC hat damit begonnen, Android Nougat für das HTC 10 auszurollen – zum dritten Mal. Derzeit steht die Aktualisierung nur als manueller Download bereit; das OTA-Update soll in Kürze erhältlich sein.

Wie Graham Wheeler über seinen Twitter-Account mitteilt, soll das Update auf Android Nougat für das HTC 10 in Europa in naher Zukunft wieder ausrollen. Wer es eilig habe, könne die neue Version des Betriebssystems aber bereits manuell installieren. Dieser Vorgang wird allerdings nur Experten empfohlen, da dabei unter anderem alle Daten auf dem Smartphone gelöscht werden. Außerdem sollen sich Nutzer in den Niederlanden noch gedulden, da das Update in der holländischen Version noch getestet werde.

Was lange währt

Anfang Januar 2017 hatte HTC den Rollout des Nougat-Updates für das HTC 10 erstmals gestartet, doch schon nach wenigen Tagen wegen Bugs wieder zurückgezogen. Ende Januar stand die Aktualisierung dann wieder zur Verfügung – nicht nur für das aktuelle Vorzeigemodell, sondern auch für den Vorgänger HTC One M9.

Wie Graham Wheeler nur kurz darauf twitterte, musste HTC das Update wegen "technischer Probleme" erneut anhalten. Bleibt zu hoffen, dass der Rollout nun im dritten Anlauf schließlich reibungslos über die Bühne geht. Alle Gerüchte und Informationen zu Android Nougat und den Geräten namhafter Hersteller findet Ihr in unserer Übersicht zum Thema.