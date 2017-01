HTC 11 und U Ultra: Das soll HTC für die nahe Zukunft geplant haben

HTC hat offenbar drei neue Smartphones für die nahe Zukunft geplant: Noch vor dem HTC 11 als Vorzeigemodell wird voraussichtlich im ersten Quartal 2017 das Phablet U Ultra erscheinen. Zudem stehe der Release des HTC One X10 an.

Der Leak-Experte LlabTooFeR hat über seinen Twitter-Account Details zu den kommenden HTC-Smartphones verraten. Demnach befinden sich aktuell drei Geräte in der Entwicklung, mit den Codenamen "HTC Alpine", "HTC Ocean Note" und "HTC E66". Bei Letzterem soll es sich um das Mittelklasse-Smartphone HTC One X10 handeln, zu dem Evan Blass erst unlängst ein Bild und eine Liste mit den mutmaßlichen Specs veröffentlicht hat.

HTC U Ultra schon in wenigen Tagen

Hinter dem Codenamen "HTC Alpine" soll sich das neue Top-Modell verbergen, das HTC 11, berichtet GizmoChina. Wie das nächste Vorzeigemodell des Unternehmens aus Taiwan aussieht, ist bislang noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll das Gerät den Snapdragon 835-Chipsatz als Antrieb nutzen, der auf 8 GB RAM zugreifen kann. Weitere Ausstattungsmerkmale seien 256 GB interner Speicherplatz, ein 5,5-Zoll-Display mit QHD-Auflösung und Android 7.0 Nougat als Betriebssystem.

Das "Ocean Note", das als HTC U Ultra erscheinen soll, wird voraussichtlich das erste Smartphone, das HTC der Öffentlichkeit vorstellt – möglicherweise schon am 12. Januar 2017. Für dieses Datum hat das Unternehmen zu einer Veranstaltung eingeladen. Das Phablet soll ein 6-Zoll-Display mitbringen und zum Release in den Farben Schwarz, Weiß und Blau erhältlich sein. Interessant sollte das Gerät vor allem für Hobby-Fotografen werden, da die Kamera sogar die des Google Pixel übertreffen könnte. Die Präsentation des HTC 11 wird hingegen voraussichtlich erst zu Beginn des zweiten Quartals stattfinden, also Anfang Mai.