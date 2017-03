HTC baut neues VR-Headset für Smartphones und Re Camera für 3D-Inhalte

Ist die zweite Generation von HTC Vive in Arbeit? Das Unternehmen aus Taiwan entwickelt nach eigener Aussage ein neues VR-Headset, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Parallel ist auch ein Nachfolger für die Re Camera geplant, der 3D-Aufnahmen ermöglichen soll.

Die Aussage zu einem neuen Virtual Reality-Headset von HTC stammt von dem Präsidenten der Abteilung für Smartphones und verbundene Geräte, Chang Chia-lin, berichtet Digitimes. Das "mobile VR-Gerät" soll sich von den Konkurrenten unterscheiden, die einfach mit einem Smartphone gepaart werden, wie zum Beispiel Samsung Gear VR oder Googles Daydream-Geräte. Das neue Gerät soll noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen, habe Chang am Rande des MWC 2017 in Barcelona verraten.

Bessere AR-Apps für die Re Camera 2

Worin der Unterschied des neuen HTC-Gerätes zu Gear VR und Co. besteht, kann nur gemutmaßt werden. Möglicherweise verfügt das Headset über einen eigenen Bildschirm, ähnlich wie das LG 360 VR, bei dem das Smartphone nur als Recheneinheit und nicht zur Darstellung dient. Das LG-Headset ist mit dem Einführungspreis von 280 Euro relativ teuer dafür, dass es nur in Kombination mit einem LG G5 genutzt werden kann – und hat zudem im Test von Heise sehr schlecht abgeschnitten. Es wird sicherlich in naher Zukunft noch mehr Informationen zu dem Gerät von HTC geben, wenn es in diesem Jahr erscheinen soll. Möglicherweise schon auf der VR-Konferenz, die HTC am 9. März in Taipeh abhält.

Chang hat neben dem VR-Gadget auch angedeutet, dass die zweite Generation der Re Camera deutlich verbesserte 3D- und Augmented Reality-Apps bieten soll. Wie sich die erste Version der kleinen Action-Kamera mit Periskop-Optik in der Praxis schlägt, könnt Ihr unserem Testbericht entnehmen.