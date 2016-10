HTC Bolt: Geleakte Fotos bestätigen USB-C statt Klinke

Gemeinsamkeit mit dem iPhone 7: Das HTC Bolt besitzt offenbar keinen Anschluss für Klinkenstecker. So ist auf geleakten Fotos von Evan "evleaks" Blass bei Venture Beat zu sehen, dass auf der Unterseite lediglich ein USB-C-Port integriert ist. Zudem scheint es sich um die ersten Aufnahmen der finalen Hardware zu handeln.

Zwar waren in der Vergangenheit bereits Presse-Illustrationen des HTC Bolt aufgetaucht, doch waren darauf lediglich Rendermodelle zu sehen. Die nun veröffentlichten Aufnahmen sollen hingegen in der freien Wildbahn entstanden sein. Äußerlich erinnert die Hülle an das HTC 10 mit seinen abgeschrägten Rändern auf der Hinterseite. Evan Blass zufolge soll das Bolt jedoch kein Topmodell werden.

Mittelklasse mit Boom Sound und Mono-Speaker

Vielmehr sei es als Mittelklasse-Gerät konzipiert, Gerüchten zufolge ausgestattet mit 3 GB RAM und 64 GB internem Speicher sowie einem 5,5-Zoll-Bildschirm mit Full HD. Wie andere Modelle des taiwanischen Hersteller soll auch das HTC Bolt Boom Sound für bessere Akustik unterstützen, auf der Unterseite ist aber nur ein Mono-Lautsprecher erkennbar.

Wohl aus dem Grund sei Boom Sound nur verfügbar, wenn Musik über Kopfhörer abgespielt wird. Ob ein Adapter von USB-C auf Klinke beiliegt – ähnlich des Lightning-auf-Klinke-Adapter des iPhone 7, ist allerdings noch unklar. Zudem soll das HTC Bolt eines der ersten Smartphone sein, das mit Android Nougat ausgeliefert wird – nach Googles Pixel und Pixel XL, die ebenfalls aus der Herstellung von HTC stammen. Wann das Bolt erscheint, bleibt vorerst aber offen.