HTC Bolt könnte unter dem Namen "HTC 10 evo" erscheinen

Das HTC Bolt könnte unter einem anderen Namen erscheinen: Schon länger gibt es Gerüchte, dass HTC ein neues Smartphone plant. Das Gerät könnte noch 2016 erscheinen, soll aber offenbar doch anders heißen als zuvor angenommen.

Der Leak-Experte Evan Blass aka @evleaks hat über seinen Twitter-Account einen Satz zum neuen Smartphone aus Taiwan veröffentlicht: "The HTC Bolt may be marketed globally as the HTC 10 evo." Übersetzt bedeutet das: "Das HTC Bolt könnte weltweit als das HTC 10 evo vermarktet werden." Zwischen den Jahren 2010 und 2012 war "Evo" eine Bezeichnung, mit der HTC bei dem US-Mobilfunkanbieter Sprint exklusiv Geräte herausgebracht hat – und das überaus erfolgreich, wie PhoneArena berichtet. Möglicherweise will das Unternehmen diesen Erfolg nun auch auf andere Märkte ausweiten.

Kein Kopfhöreranschluss

Gerüchten zufolge soll das HTC Bolt oder HTC 10 evo größer ausfallen als das derzeitige Vorzeigemodell HTC 10. Das Display misst angeblich in der Diagonale 5,5 Zoll und löst entweder in Full HD oder in QHD auf. Möglich seien auch verschiedene Ausführungen des Smartphones. Kurios erscheint, dass HTC den Snapdragon 810 als Chipsatz verbauen soll, da er nicht das aktuelle Topmodell von Qualcomm darstellt. Dazu werden 3 GB RAM und 64 GB interner Speicherplatz erwartet.

Das bislang als HTC Bolt bezeichnete Smartphone soll als Betriebssystem ab Werk Android Nougat nutzen. Auf der Unterseite des Gehäuses befindet sich geleakten Fotos zufolge ein USB-Port Typ-C – und wie beim iPhone 7 kein 3,5-mm-Klinkenausgang für Kopfhörer. Mehr wissen wir vermutlich schon bald: Das Smartphone könnte noch im Monat Oktober 2016 vorgestellt werden.