HTC Ocean: Konzeptvideo zeigt Smartphones ohne Buttons

Der Nachfolger des HTC 10 könnte HTC Ocean heißen und ganz ohne Buttons ausgestattet sein. Erste Hinweise veröffentlichte Leak-Experte Evan Blass vor Kurzem. Nun hat der YouTube-Kanal TechConfigurations nachgelegt und einen inoffiziellen Trailer präsentiert, der Hardware und Funktionen des hypothetischen Smartphones demonstriert.

Das Kernfeature wird in dem zweiminütigen Video als "Contexual Touch Sensitive Frame Technology" bezeichnet. Der sperrige Begriff bezeichnet einen berührungsempfindlichen Rahmen, der die Rolle von Hardware-Buttons übernimmt. Um die Lautstärke zu regulieren, würdet Ihr beim HTC Ocean einfach rechts oben seitlich am Rahmen nach oben oder nach unten Wischen.

HTC Ocean mit Sense Touch-Rahmen

Wie das HTC 10 besitzt das virtuelle HTC Ocean im Video abgeschrägte Kanten entlang des Rahmens. Ein USB-C-Anschluss sowie eine Dual-Kamera sind ebenfalls mit von der Partie. Wie groß der Bildschirm ist, mag offenbar auch der Trailer-Ersteller nicht mutmaßen, lautet die Angabe doch "5,2/5,5-Zoll Super LCD Display". Der erste Trailer zu dem Smartphone stammt von einer HTC-Designerin namens Danelle Vermeulen, deren Video die Bezeichnung "Sense Touch" für den berührungsempfindlichen Rahmen des HTC Ocean verwendet.

Bislang bleibt aber offen, ob es sich dabei nur um Brainstorming handelte oder ob ein echtes Smartphone in Arbeit ist. Als Quelle von Evan Blass diente übrigens die Homepage der Designerin. Zu dem Video twitterte er damals "schaut es Euch an, bevor es wieder verschwindet". Dieser Fall scheint nun eingetreten zu sein: Wer die Seite danellevermeulen.com besucht, stellt fest, dass ein Passwortschutz hinzugefügt wurde. Vielleicht ist also doch das nächste Topmodell geleakt – oder HTC will einfach keine falschen Erwartungen schüren.