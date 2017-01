HTC Ocean Note: 6-Zoll-Gigant könnte als HTC U Ultra erscheinen

Kaum ist das neue Jahr gestartet, da gibt es bereits spannende Gerüchte zur ersten Neuankündigung. Demnach könnte schon bald das HTC U Ultra vorgestellt werden. Wie der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks via Twitter berichtet, könnte es sich dabei um das erwartete High End-Phablet HTC Ocean Note handeln.

Der taiwanesische Hersteller HTC soll am 12. Januar eine Präsentation abhalten, bei der drei neue Smartphones vorgestellt werden könnten. Eines davon ist Gerüchten zufolge das Modell Ocean Note, das laut einer Quelle von Hemmerstoffer unter der Bezeichnung HTC U Ultra vorgestellt werden soll. Wie sicher die Information ist, bleibt vorerst aber noch fragwürdig. Wie der Leak-Experte auf Twitter schreibt, ist die Verlässlichkeit der Quelle nicht bewiesen.

High-End-Phablet mit Super-Kamera?

Was das vermeintliche HTC U Ultra für eine Ausstattung mitbringen wird, ist größtenteils noch unbekannt. Wie Hemmerstoffer schreibt, könnte es sich aber wohl um ein Phablet mit einem großen 6-Zoll-Bildschirm handeln. Für ein High-End-Smartphone spricht zudem ein Gerücht, laut dem das bisher als Ocean Note bezeichnete Gerät eine extrem gute Kamera besitzen soll.

Erst vor wenigen Tagen tauchte nämlich ein Bericht auf, laut dem das angebliche HTC U Ultra eine Bewertung im renommierten DxOMark-Kameratest erhalten werde, die selbst den aktuellen Spitzenreiter, das Google Pixel, in den Schatten stellt. Außerdem soll das Smartphone einen doppelten SIM-Kartenschacht besitzen und in den Farben Blau, Schwarz und Weiß auf den Markt kommen. Was an den bisherigen Gerüchten dran ist, erfahren wir womöglich schon am 12. Januar. Dann könnte das vermeintliche HTC U Ultra schließlich gemeinsam mit dem HTC X10 und vielleicht sogar dem HTC 11 vorgestellt werden.