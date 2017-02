HTC One M9 und HTC Desire 10 Lifestyle erhalten ihr Android Nougat-Update

HTC hat zwei neue Updates mit Android Nougat fertiggestellt: Damit kommen sowohl Besitzer des HTC One M9 als auch die mit einem Desire 10 Lifestyle in den Genuss des aktuellen Mobile-Betriebssystems von Google.

Zum mittlerweile zweiten Mal ist auch das Android Nougat-Update für das HTC 10 erschienen, wie Android Police berichtet. Bislang soll die Software allerdings lediglich in Großbritannien wieder veröffentlicht worden sein. Ein Release in Deutschland steht also noch aus. Wie HTC-Service Director Graham Wheeler und ROM-Entwickler LlabTooFeR bei Twitter vermelden, sind die Software-Aktualisierungen für das HTC One M9 und das Desire 10 Lifestyle auch schon im Rest Europas verfügbar.

Sicherheitsupdate mit an Bord

Wie aus dem Bericht von Android Police hervorgeht, ist das Update für das HTC One M9 von 2015 fast 1,3 GB groß. Dafür enthält es aber auch schon das Sicherheitsupdate für Januar 2017. Damit ist HTCs Flaggschiff von 2015, was die Sicherheit betrifft, wieder auf einem einigermaßen aktuellen Stand, auch wenn Sony nun bereits mit dem Rollout des Sicherheitsupdates für Februar begonnen hat.

Das HTC Desire 10 Lifestyle ist im Gegensatz zum HTC One M9 gerade einmal ein paar Monate alt und hätte daher eigentlich ebenso gut bereits mit Android Nougat erscheinen können. Immerhin hat der Hersteller sich aber nicht allzu viel Zeit gelassen das Software-Update nun nachzureichen. Solltet Ihr ein anderes Smartphone besitzen, erfahrt Ihr womöglich in unserer Übersicht zu allen kommenden Android Nougat-Updates, wann Ihr mit der neuen Firmware-Version rechnen könnt.