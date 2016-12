HTC One M9: Verteilung von Android 7.0 Nougat hat begonnen

HTC hat die Arbeiten am Android Nougat-Update für das HTC One M9 abgeschlossen

HTC hat nicht zu viel versprochen: Das Unternehmen hat damit begonnen, das HTC One M9 mit Android Nougat zu versehen, wie XDA-Developers berichtet. Somit beginnt der Rollout rund zwei Wochen nachdem die Software erste Einheiten des HTC 10 erreicht hat.

HTC selbst hat auch eine Ankündigung auf Twitter veröffentlicht, wonach das Update ab sofort für HTC One M9-Geräte ohne Bindung an einen Mobilfunkanbieter ausrollt. Erst im nächsten Jahr sollen dann Geräte mit Vertragsbindung folgen. Zwar bezieht sich der Tweet auf den US-Markt, doch könnte es sein, dass das Update für diese Smartphones auch in Deutschland noch einige Tage auf sich warten lässt und womöglich erst Neujahr eintrifft.

Deutschland-Release nur noch eine Frage der Zeit

Ein Nutzer antwortete mit einem Screenshot auf den Tweet und belegte damit, dass das Nougat-Update auch schon auf seinem HTC One M9 gelandet ist. Demnach ist der Download 1,21 GB groß, weshalb eine WLAN-Anbindung empfohlen ist. Hiesige HTC-Nutzer warten auch immer noch auf das Nougat-Update für das HTC 10, das in den USA seit dem 25. November 2016 erhältlich ist.

Laut HTC soll auch das One A9 noch vor Ende 2016 ein Nougat-Update erhalten, wenn alles nach Plan verläuft. Vermutlich wird es ebenfalls zuerst in den USA verfügbar sein, bevor es dann zu uns kommt. Dass der Download aber schon für erste Einheiten des HTC One M9 und das HTC 10 bereitsteht, zeigt, dass die Entwicklung und Anpassung des Betriebssystems im Wesentlichen abgeschlossen ist.