HTC-Smartwatch: Geleakte Fotos sollen "Halfbeak" mit Android Wear zeigen

Arbeitet HTC weiterhin an einer Smartwatch? Schon seit 2014 gibt es Gerüchte, dass der Hersteller ein solches Wearable entwickelt, doch blieb eine offizielle Präsentation bislang aus. Wie 9to5Google berichtet, sind nun Bilder aufgetaucht, die das Gadget mit dem Codenamen "Halfbeak" zeigen sollen.

Ein runder Bildschirm, ein sportliches Aussehen und ein Herzfrequenzmesser in der Unterseite – so präsentiert sich die angebliche HTC-Smartwatch auf den von TechTastic geleakten Aufnahmen. Auch wenn es sich dabei um einen echten "Halfbeak"-Prototyp handeln sollte, stellt sich die Frage, von wann die Bilder stammen. Immerhin müsste das Wearable mittlerweile seit über zwei Jahren in der Entwicklung sein und vermutlich hat HTC während dieser Zeit das Design und auch die Ausstattung mehrfach überarbeitet.

Kein Beweis für einen nahenden Release

Über den technischen Stand der HTC-Smartwatch kann nur gemutmaßt werden. Herzfrequenzmesser, Design und physische Buttons an der Seite lassen vermuten, dass die Uhr besonders für den Fitness- und Outdoor-Einsatz geeignet ist. Dafür spricht zudem das Logo des Sportartikelhersteller Under Armour, sowie dessen Ankündigung von Anfang des Jahres, gemeinsam mit HTC an Fitness-Wearables zu arbeiten.

Was die Software der HTC-Smartwatch betrifft, so verraten uns die Aufnahmen, dass der Hersteller aus Taiwan hier auf Android Wear setzt. Ein Blick auf die angegebene Versionsnummer verstärkt allerdings die Zweifel daran, dass in nächster Zukunft mit einem Release der abgelichteten Smartwatch zu rechnen ist: Installiert ist offenbar eine ältere auf Android 5.1.1 basierende Version des Wearable-Betriebssystems. Auch wenn es wohl nicht sehr wahrscheinlich ist, dass HTC "Halfbeak" demnächst offiziell ankündigen wird, wäre das Event zur Präsentation des mysteriösen HTC Bolt am 18. Oktober wahrscheinlich eine passende Bühne.