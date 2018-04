HTC U Ultra: Android-Oreo-Update erreicht Deutschland

Ab Werk ist das HTC U Ultra noch mit Android Nougat ausgestattet. Besitzer des 2017 erschienen Geräts sollen ab heute jedoch ein Update auf Android 8.0 Oreo installieren können, berichtet GSMArena. Damit löst der Hersteller sein Versprechen ein.

Im Herbst 2017 kündigte dieser an, dass das HTC U Ultra, das HTC U11 und das HTC 10 Android Oreo erhalten würden. Nun bekommt also auch das Smartphone mit Zweit-Display die Aktualisierung. Beachtet allerdings, dass Rollouts von neuen Android-Versionen immer in Wellen erfolgen. Unter Umständen müsst ihr also noch ein wenig warten, bis euer Gerät an der Reihe ist.

Download über WLAN

Sobald ihr das Update auf Android Oreo herunterladen könnt, informiert euch das HTC U Ultra darüber. Falls ihr dem Smartphone nicht traut, könnt ihr in den Einstellungen aber auch selbst prüfen, ob das Update nicht doch schon verfügbar ist. Der Download erfolgt wie gewohnt OTA (over the air). Ladet die neue Version im Idealfall über eine WLAN-Verbindung herunter, da es sich um eine größere Aktualisierung handelt.

Außerdem empfiehlt es sich, das HTC U Ultra während des Downloads und der Installation an das Netzteil anzuschließen, damit der Vorgang nicht unerwartet abbricht, weil der Akku keine Energie mehr hat. Solltet ihr ein anderes Smartphone besitzen, erfahrt ihr in unserer Übersicht, ob Android Oreo dafür bereits verfügbar ist. Dort seht ihr zum Beispiel, dass auch das HTC U11 und das HTC 10 die Aktualisierung wie angekündigt bereits erhalten haben.