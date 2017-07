HTC U11 hängt iPhone 7 Plus im AnTuTu-Leistungsvergleich ab

Das HTC U11 bietet dank Snapdragon 835 und 4 GB RAM viel Leistung. Laut eines Performance-Vergleichs des AnTuTu-Benchmarks liegt das High-End-Smartphone aus Taiwan damit sogar auf dem absoluten Spitzenplatz und vor dem iPhone 7 Plus von Apple.

AnTuTu hat im Zeitraum Mai 2017 für Premium-Smartphones das durchschnittliche Ergebnis aus allen Benchmark-Durchläufen berechnet. Diese Top 10 der leistungsstärksten Smartphones führt das HTC U11 vor dem iPhone 7 Plus an. Auf den weiteren Plätzen folgen das Xiaomi Mi6, das Galxay S8 und das Galaxy S8 Plus von Samsung sowie das iPhone 7 und die OnePlus-Geräte von 2016. Weil das OnePlus 5 gerade erst erschienen ist, wird das neue und ziemlich schnelle Modell des chinesischen Herstellers nicht in den Top 10 für Mai 2017 geführt.

iOS 10.3 kostet Apple die Krone

Bei dem Vergleich ist natürlich zu beachten, dass Benchmark-Ergebnisse nur eine Ahnung von der zu erwartenden Leistung übermitteln und keinen Aufschluss darüber geben, wie die Geräte sich im Alltag schlagen. AnTuTu zufolge konnte das HTC U11 Apples iPhone 7 Plus offenbar auch deswegen überholen, weil das Durchschnittsergebnis des Smartphones aus Cupertino in den letzten Monaten stetig schlechter wurde.

Im Februar und März 2017 hätte das iPhone 7 Plus mit über 181.000 Punkten noch vor dem HTC U11 gelegen. Im April lag der Score dann noch bei 177.000 und im Mai dann bei 174.000 Punkten. AnTuTu geht davon aus, dass die nachlassende Punktzahl auf iOS 10.3 zurückzuführen ist, welches Ende März 2017 erschienen ist.