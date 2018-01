HTC U11: Hersteller entschuldigt sich für verspätetes Oreo-Update

Immer noch kein Update auf Android 8.0 Oreo für das HTC U11: Das Unternehmen aus Taiwan hat sich nun via Twitter bei allen Besitzern des Smartphones entschuldigt, die immer noch auf die Aktualisierung warten – was offenbar vor allem in Europa der Fall ist.

"Wir entschuldigen uns für die Verspätung beim Ausliefern eures Oreo-Updates für das HTC U11", schreibt HTC in dem Tweet, den ihr unterhalb dieses Artikels findet. "Wir haben damit begonnen, das Update weltweit auszurollen, aber hatten ein paar Schwierigkeiten, die für die Verzögerung des Releases in Europa verantwortlich waren. Wir bitten um Verständnis und lassen euch mehr wissen, sobald wir können."

Rollout in den nächsten Wochen

Tatsächlich hat HTC den Rollout des Oreo-Updates bereits im November 2017 gestartet. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als sei das HTC U11 eines der ersten Geräte, die nicht von Google stammen und die Aktualisierung erhalten. Was die Verzögerung in Europa genau verursacht hat, teilt HTC in dem Entschuldigungs-Tweet nicht mit. Somit kann nur gemutmaßt werden, ob vielleicht die Entwicklung des Updates überhastet vorangetrieben wurde, um zu den Ersten zu gehören.

Für den Vorgänger des HTC U11, das HTC 10, wird das Update laut Caschys Blog im Januar oder Februar 2018 erwartet. Gut möglich, dass die Aktualisierung dann hierzulande endlich auch für das U11 zur Verfügung steht. Welche Geräte namhafter Hersteller das Update auf Android 8.0 Oreo erhalten sollen, könnt ihr unserer umfassenden Übersicht zum Thema entnehmen.