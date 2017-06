HTC U11 in Solar Rot kommt nach Deutschland

Bisher konnten deutsche Fans das HTC U11 nur in Blautönen und in Schwarz erwerben, doch nun kommt eine neue Variante dazu: Das Flagschiff erscheint in Deutschland jetzt auch in dem Farbknaller Solar Rot – das verriet das Unternehmen auf Twitter. Die Auslieferung beginnt laut dem Unternehmen schon Mitte Juli.

Das HTC U11 soll für 749 Euro auf den deutschen Markt kommen – der gleichen Preis für die andersfarbigen Modelle. Schon jetzt ist das Smartphone über Amazon vorbestellbar, ab Freitag wird das Unternehmen das Gerät dann auch in seinem Shop anbieten. Das Phablet ist mit einem druckempfindlichen Rahmen ausgestattet, der auf Gesten reagiert, "Edge Sense" getauft.

Starke Verkaufszahlen

Dazu besitzt das HTC U11 ein 5,5-Zoll-Display und eine Frontkamera mit 16 Megapixel-Auflösung – mehr als die Hauptkamera. Die löst zwar "nur" mit 12 MP auf, liefert dank diverser Bilderverbesserer aber ausgezeichnete Fotos – auch bei schlechtem Licht. Für den passenden Look sorgt die aus verschiedenen Glasschichten gefertigte Rückseite des Smartphones, die bei Lichteinfall in verschiedenen Farbtönen schimmert. Dazu kommen ein Qualcomm Snapdragon 835 als zentrale Recheneinheit und bis zu 128 GB Speicherplatz.

Das High-End-Smartphone erhielt übrigens nicht nur im Test von DxOMark Bestnoten, sondern kommt anscheinend auch bei Otto-Normalverbraucher gut an: Laut Aussagen von HTC soll das neue Smartphone einen starken Verkaufsstart hingelegt und damit die Vorgängermodelle hinter sich gelassen haben, wie Focus Taiwan berichtet.