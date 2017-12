HTC U11 Life: Sicherheitsupdate für Dezember ist da

Das HTC U11 Life ist das erste offiziell in Deutschland erhältliche Android-One-Smartphone. Einer der Vorteile des abgespeckten Google-Betriebssystems macht sich nun bemerkbar: Das Gerät hat relativ früh das Sicherheitsupdate für Dezember 2017 erhalten.

Das Sicherheitsupdate für Dezember ist bereits auf den ersten Geräten verfügbar, berichtet Caschy Blog. Da Aktualisierungen für Android-Geräte aber immer in Wellen ausgerollt werden, könnte es unter Umständen noch etwas dauern, bis auch euer HTC U11 Life das Update anbietet.

Pflicht-Update für das HTC U11 Life

Der Download sollte dann OTA (over the air) erfolgen. Wie generell bei Updates solltet ihr vor dem Herunterladen auf eine aktive WLAN-Verbindung achten. Wie viel Speicherplatz das Sicherheitsupdate für das HTC U11 Life genau benötigt, ist derzeit leider nicht bekannt. Sollte euch das Sicherheitsupdate nicht in den nächsten Tagen angeboten werden, könnt ihr in den Einstellungen auch selbst danach Ausschau halten und die Installation gegebenenfalls von dort aus einleiten.

Das Sicherheitsupdate für Dezember 2017 schließt mehrere bekannte Sicherheitslücken in Googles mobilem Betriebssystem. Um welche es sich dabei genau handelt, könnt ihr wie immer im Android Security Bulletin nachlesen. Dort listet Google stets auf, welche Schwachstellen die monatlichen Updates jeweils adressieren. Ob mit der Aktualisierung auch Sicherheitslücken geschlossen werden, die nur HTC-Smartphones betreffen, ist nicht bekannt.