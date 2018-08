HTC U12 Life? Hersteller kündigt Präsentation für Ende August an

Das HTC U12 Plus (Bild) könnte schon in Kürze einen Mittelklasse-Ableger erhalten

Ist das HTC U12 Life bald offiziell? Noch vor Ende August wird HTC ein neues Smartphone vorstellen. Der Hersteller hat nun eine Präsentation angekündigt und liefert einen Hinweis darauf, was für ein Gerät uns erwarten könnte.

Via Twitter hat HTC das Event für den 30. August 2018 angekündigt. Wie ihr in dem Tweet am Ende des Artikels sehen könnt, enthält der Beitrag ein Bild, auf dem ihr "Something new for U" (übersetzt: "Etwas Neues für Dich") lesen könnt. Das "U" ist dabei sehr groß geschrieben und dürfte auf die Veröffentlichung eines neuen U-Smartphones des Herstellers hinweisen. Womöglich wird das HTC U12 Life vorgestellt – schon länger heißt es, dass ein solches Android-Gerät noch im Jahr 2018 kommt.

Smartphone mit oder ohne Notch?

Bei dem HTC U12 Life handelt es sich angeblich um einen Mittelklasse-Ableger des Flaggschiffs HTC U12 Plus. Unklar sei allerdings, ob das günstigere Modell tatsächlich den Namen U12 Life erhält. Gerüchten zufolge soll es ein Display besitzen, das in der Diagonale 6 Zoll misst und in Full HD Plus (2160 x 1080 Pixel) auflöst. Zeitweise hieß es, dass am oberen Bildschirmrand eine Notch vorhanden sein soll. Mutmaßliche Skizzen des Smartphones, die Anfang August aufgetaucht sind, zeigen das Gerät jedoch ohne Aussparung für Sensoren, Frontkamera und Lautsprecher – aber mit Dualkamera auf der Rückseite.

Als Antrieb soll der Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 636 dienen. Zudem seien 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher vorhanden. Obwohl Android Pie mittlerweile offiziell ist, kommt auf dem HTC U12 Life ab Werk wohl noch Android Oreo zum Einsatz. Das HTC U11 Life hat der Hersteller erst im November 2017 vorgestellt: Sofern Ende August wirklich das U12 Life im Mittelpunkt der Präsentation steht, ist der Hersteller dieses Jahr also wohl etwas schneller dran.